Страны Африки хотят создать свою валюту
Это заявил глава Центробанка Египта Тарек Амер. По его словам, Ассоциация Центральных банков Африки начала разработку соответствующих регулирующих правил, однако создание единой африканской валюты займет не менее 25 лет, передает РИА. Амер подчеркнул, что для этого нужно согласие и политическая воля лидеров стран континента, кроме того, необходимо достигнуть определенных экономических показателей.
Комментарии3
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n_i_g_e_r 10 августа 2018 | 02:41
НИГЕРИК валута нада назват
kondrakr 10 августа 2018 | 02:56
Потом будут требовать, чтобы проклятые белые люди компенсировали потери от введения этой валюты....
wrongway1 10 августа 2018 | 03:10
валюта континента Америки---Амеро...а Африки---Аферо