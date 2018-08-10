Президент Украины подготовил поправки к Конституции о стремлении страны вступить в ЕС и НАТО
Они будут внесены в парламент, когда депутаты вернутся с каникул. Это сообщил Петр Порошенко в своем «Фейсбуке». Он заявил, что никому не позволит изменить нынешний курс страны под влиянием внешних и внутренних обстоятельств.
Комментарии2
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barsuchok 10 августа 2018 | 02:47
Следует ожидать усиление активности российских боевиков на Донбасе, не пущать Украину в НАТО.
wrongway1 10 августа 2018 | 02:57
кругом враги...везде враги...нато оружает...ууууууу