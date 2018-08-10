Лидер российского списка «Форбс» раскритиковал идею отобрать прибыль у бизнеса в пользу государства
Изъятие дополнительных доходов в ряде отраслей превышает годовые инвестиции компаний, заявил Владимир Лисин. Такая инициатива поощряет неэффектиную работу, сказал журналистам через своего представителя владелец Новолипецкого металлургического комбината.
Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъятие сверхдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Владимиру Путину.
Комментарии10
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ka_mate 10 августа 2018 | 02:56
"Изъятие дополнительных доходов в ряде отраслей" убивает бизнес.
Но может это и есть конечная цель.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 03:16
ka_mate: государство , которое привыкло грабить своё население и бальше будет его грабить до последней нитки- аксиома! Тем более, если население молчит и не даёт по рукам!
j_partizan 10 августа 2018 | 03:21
igorrrpadlowitchs:
В данном случае, проблем будет больше у немцев, чем у россиян.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 03:33
j_partizan: очень логично по-путински: грабим свой народ , а страдать будут немцы( так народу расскажем)!
stalin_vsegda_zhiv 10 августа 2018 | 02:57
//Самый богатый бизнесмен в России выступил против того, чтобы государство забрало часть доходов у металлургов//
Ему в 90-е надо было выступить против приватизации, тогда и доходы сейчас отдавать не пришлось бы. На каких правилах получил, на таких и отдавать будешь.
idshoohov 10 августа 2018 | 03:39
stalin_vsegda_zhiv: Так Белоусов и предлагает веруться к советским времена, когда работать хорошо было бессмыленно, твоя зарплата не зависела от прибыли предприятия.
Вот и сейчас государство хочет забирать доходы себе.
i_one_off 10 августа 2018 | 02:57
Интересные компании у Лисина. Причём в разных отраслях.
Дополнительные доходы превышают инвестиции, чего уж говорить об основных доходах.
А можно поподробнее о каждой компании?
proxozhij 10 августа 2018 | 03:04
Двушечку ему.
j_partizan 10 августа 2018 | 03:05
Отечественная металлургия, как наука, мертва. Переход на стандарты DIN считаю губительной для отечественной промышленности.
Поэтому безразличен к "проблемам" немецкой металлургии на территории России.
virgenu 10 августа 2018 | 03:41
Банальный бандитизм, опыт большевизма.Только безответственные временщики могут наступать на те же грабли.