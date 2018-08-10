«Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года
Команда из Петербурга проиграла минскому «Динамо» со счетом 0:4. Это был первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча состоится 16 августа в Петербурге при пустых трибунах. «Зенит» наказан за поведение фанатов на матче 1⁄8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» в феврале этого года.
В 1989 «Зенит» проиграл немецкому «Штутгарту» со счетом 0:5.
Комментарии2
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aleksandr39 10 августа 2018 | 01:51
Это реальный уровень российского футбола ,а не купленное 8 место на чемпионате мира по футболу .
wrongway1 10 августа 2018 | 02:21
какая боль..какая боль....