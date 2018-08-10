«Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года

Команда из Петербурга проиграла минскому «Динамо» со счетом 0:4. Это был первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча состоится 16 августа в Петербурге при пустых трибунах. «Зенит» наказан за поведение фанатов на матче 1⁄ 8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» в феврале этого года.

В 1989 «Зенит» проиграл немецкому «Штутгарту» со счетом 0:5.