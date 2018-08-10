Венесуэла запросила у Колумбии выдачи подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро

Как сообщил глава МИДа Хорхе Арреас, это пять человек, в том числе депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес. Ранее был задержан еще один депутат Хуан Рекесенс. Президента Венесуэлы пытались убить 4 августа с помощью беспилотников. Были ранены 7 силовиков, Мадуро не пострадал. Власти заявили, что к покушению причастны 25 человек.