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01:05, 10 августа 2018

Самый богатый бизнесмен в России выступил против того, чтобы государство забрало часть доходов у металлургов

Владимир Лисин заявил, что это снизит инвестиции в отрасль и будет поощрять неэффективную работу, передает ТАСС. Инициатива не учитывает долговую нагрузку и финансовое состояние компаний, подчеркнул владелец Новолипецкого металлургического комбината, который возглавляет российский список «Форбс» с состоянием более 19 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у компаний горно-металлургической и химической отраслей в размере 500 миллиардов рублей ежегодно. Утверждается, что деньги пойдут на финансирование нового майского указа Владимира Путина.

Комментарии

4

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(комментарий скрыт)

tks 10 августа 2018 | 01:48

Лисин - предатель ПутоРейха!
Доктор уже в пути!!

dft 10 августа 2018 | 01:53

А зачем вообще нужны указы, на которые надо пожарно поднимать налоги, изымать и тд. И которые в итоге снова станут кормушкой для воровства и показухой.

lager23 10 августа 2018 | 02:00

Ломать шею ради майских указов преза — новая национальная забава РФ..

navsegda 10 августа 2018 | 02:11

Бедный Лисин , все его обдирают , налоговая нагрузка то-сё , пятое-десятое , только возникает вопрос как он несчастный при такой обдираловке возглавил список форбс ? Гони монету , врунишка Лисин

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