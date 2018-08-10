Самый богатый бизнесмен в России выступил против того, чтобы государство забрало часть доходов у металлургов
Владимир Лисин заявил, что это снизит инвестиции в отрасль и будет поощрять неэффективную работу, передает ТАСС. Инициатива не учитывает долговую нагрузку и финансовое состояние компаний, подчеркнул владелец Новолипецкого металлургического комбината, который возглавляет российский список «Форбс» с состоянием более 19 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у компаний горно-металлургической и химической отраслей в размере 500 миллиардов рублей ежегодно. Утверждается, что деньги пойдут на финансирование нового майского указа Владимира Путина.
Комментарии4
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tks 10 августа 2018 | 01:48
Лисин - предатель ПутоРейха!
Доктор уже в пути!!
dft 10 августа 2018 | 01:53
А зачем вообще нужны указы, на которые надо пожарно поднимать налоги, изымать и тд. И которые в итоге снова станут кормушкой для воровства и показухой.
lager23 10 августа 2018 | 02:00
Ломать шею ради майских указов преза — новая национальная забава РФ..
navsegda 10 августа 2018 | 02:11
Бедный Лисин , все его обдирают , налоговая нагрузка то-сё , пятое-десятое , только возникает вопрос как он несчастный при такой обдираловке возглавил список форбс ? Гони монету , врунишка Лисин