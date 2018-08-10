Самый богатый бизнесмен в России выступил против того, чтобы государство забрало часть доходов у металлургов

Владимир Лисин заявил, что это снизит инвестиции в отрасль и будет поощрять неэффективную работу, передает ТАСС. Инициатива не учитывает долговую нагрузку и финансовое состояние компаний, подчеркнул владелец Новолипецкого металлургического комбината, который возглавляет российский список «Форбс» с состоянием более 19 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у компаний горно-металлургической и химической отраслей в размере 500 миллиардов рублей ежегодно. Утверждается, что деньги пойдут на финансирование нового майского указа Владимира Путина.