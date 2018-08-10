Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой продлили срок содержания в СИЗО
Судья Дорогомиловского суда Москвы Юлия Рудакова сочла, что предоставленные защитой медицинские документы не свидетельствуют о наличии у 18-летней девушки заболеваний. На заседании отец обвиняемой рассказал о том, что у нее проблемы с сердцем, дрожат руки, появились судороги и панические атаки. Павликова обвиняется в экстремизме. По утверждению стороны защиты, она всего лишь общалась с провокатором, возможно, из силовых структур. Отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест просили уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.
Комментарии2
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hrzn877 10 августа 2018 | 01:24
От всей души желаю судье Юлии Рудаковой до конца своей жизни не видеть ни капельки счастья - ни в личной жизни, ни в профессиональной, ни в какой другой. Как вообще можно держать невиновного ни в чём человека за решёткой, по полностью сфабрикованному обвинению - это может только чудовище - такое, как судья Юлия Рудакова. Хотя она - лишь одно из многих чудовищ, имена которых так и останутся неизвестными. Но хотя бы её мы знаем, и знаем её будущую отмазку - "я выполняла приказ", потому что иного объяснения любой разумный человек дать не в состоянии, т.к. это не имеет никакого отношения к закону, это чистой воды садизм.
vlad_sabbath 10 августа 2018 | 01:37
hrzn877: От всей души желаю ей ИЗВЕСТНОСТИ, чтобы Юлию Рудакову постигло полное общественное презрение: чтобы нормальные граждане, завидев её, переходили на другую сторону улицы, а некоторые встречные плевали бы ей в лицо; чтобы, когда она заходила в кафе, кафе становилось бы пустым и т.п. Мало того, её детям должно быть безумно СТЫДНО за свою позорную мать.
Рудакова Юлия - ТЬФУ на тебя. Ты ноль, тебя не жалко, продажная тварь.