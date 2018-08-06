Скончался актер и режиссер, заслуженный артист России Дмитрий Брусникин

В последние месяцы он возглавлял театр «Практика». Широкому зрителю Брусникин знаком по десяткам фильмов и телесериалов, в их числе «Закон и порядок», «Петербургские тайны», «Таинственная страсть» и многие другие.

Театр не может быть консервативным, он должен анализировать происходящее вокруг, отражать время, в котором мы живем, — говорил в эфире «Эха Москвы» Дмитрий Брусникин.

Дмитрию Брусникину было 60 лет.

О времени и месте прощания и похорон будет объявлено позже.