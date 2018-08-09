Эксперт: Изъятие допдоходов нефтехимических компаний и производителей удобрений превышает их годовые инвестиции
Изъятие дополнительных доходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений превышает их годовые инвестиции и не учитывает долговую нагрузку, сообщил журналистам президент ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин через своего представителя.
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Путину.
Агентсво ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщало, что уже завтра Минпромторг обсудит эту инициативу.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 10 августа 2018 | 00:23
ну вот члены КПСС и вспомнили своё коммунистическое прошлое и пошли по пути "революционной необходимости"