Эксперт: Изъятие допдоходов нефтехимических компаний и производителей удобрений превышает их годовые инвестиции

Изъятие дополнительных доходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений превышает их годовые инвестиции и не учитывает долговую нагрузку, сообщил журналистам президент ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин через своего представителя.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Путину.

Агентсво ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщало, что уже завтра Минпромторг обсудит эту инициативу.