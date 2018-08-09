Суд оставил в СИЗО фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову
Судья Юлия Рудакова продлила арест до 13-го сентября. Она сочла, что обвиняемая может скрыться из-под домашнего ареста, а также оказать давление на других фигурантов и свидетелей по этому делу. По мнению судьи, предоставленные защитой медицинские документы не свидетельствуют о наличии у Павликовой заболеваний.
Ее сестра Анастасия сказала, что не удивлена решением судьи.
Комментарии3
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tks 10 августа 2018 | 00:18
Putlerismus Ordinaris Vulgaris,k etc.
ematveev 10 августа 2018 | 00:22
tks:
А если Павленскому продлили бессрочно, в отличие от Павликовой, то как вы это назовете?
Что нибудь типа "Да здравствует французская демократия?". Ну только по латыни, чтобы за умного проканать?
olegleon 10 августа 2018 | 00:20
Она сочла, что обвиняемая может скрыться из-под домашнего ареста...
... прочитав новость про побег Алёхиной. и вот одна в СИЗО, а другая в Шотландии
ну а Павленский и Савченко в тюрьме, но они не интересны профессиональным правозащитникам