Президент Франции Эмануэль Макрон обсудит сегодня с Владимиром Путиным ситуацию вокруг голодовки Олега Сенцова

Об этом официально сообщил Елисейский дворец.

В четверг украинский омбулсмен опубликовала фотографии Олега Сенцова переданные ей российской коллегой Татьяной Москальковой.

Власти не дадут Олегу Сенцову умереть. Об этом заявили во ФСИН, — рассказала ранее «Эху Москвы» член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Нарусова отметила, что судьба Сенцова зависит от политического решения власти и заявила о необходимости «обмена всех на всех».

Напомню, Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. Он отбывает 20-летнее заключение по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.