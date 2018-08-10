Президент Франции Эмануэль Макрон обсудит сегодня с Владимиром Путиным ситуацию вокруг голодовки Олега Сенцова
Об этом официально сообщил Елисейский дворец.
В четверг украинский омбулсмен опубликовала фотографии Олега Сенцова переданные ей российской коллегой Татьяной Москальковой.
Власти не дадут Олегу Сенцову умереть. Об этом заявили во ФСИН, — рассказала ранее «Эху Москвы» член Совета Федерации Людмила Нарусова.
Нарусова отметила, что судьба Сенцова зависит от политического решения власти и заявила о необходимости «обмена всех на всех».
Напомню, Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. Он отбывает 20-летнее заключение по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.
Комментарии3
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olegleon 10 августа 2018 | 00:17
они обсудят новый рекорд Сенцова и сделают ставки на то, а сможет ли он голодать 150 дней
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 00:26
Рейтинги политиков.
Трамп 50% (от Расмуссен)
Макрон 36%
Тереза Мэй 30 %
Меркель 29%
Наш Путя - 86%
Один их этих 5-ти рейтингов - фейковый. Домашнее задание для местной ботвы. Чей рейтинг фейковый?
neyexo 10 августа 2018 | 00:25
Где слово "режиссер"?!
Или он уже не режиссер?