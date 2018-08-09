Санкт-петербургский «Зенит» потерпел самое крупное поражения в еврокубках за последние без малого 30 лет
В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы Минске «Зенит» уступил местному «Динамо» со счетом 0-4. Ответный матч пройдет на стадионе Петровский 16 августа.
Комментарии13
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olegleon 09 августа 2018 | 23:06
доигрались
turrinn 09 августа 2018 | 23:16
olegleon:
зажрались.
sandro_007 09 августа 2018 | 23:28
Вот это евродебют Семака. Ждем в Казани.
turrinn 09 августа 2018 | 23:36
sandro_007:
сливают Семака.
быть может.
sandro_007 09 августа 2018 | 23:41
turrinn:
С Семаком в Рубине два чемпионских титула выиграли. Желаю Сергею удачи.
ext_lev_ev 10 августа 2018 | 00:19
Ни фигасе.. Что это за суперклуб - минское Динамо?
А если сравнить их капитализации? ну, с Зенитом..
Чудеса.. Наверно, в Зените полный раздрай.
aleksandr39 10 августа 2018 | 00:06
olegleon:Это реальный уровень российского футбола ,а то подкупили сборные Испании ,Саудовской Аравии и Египта и случайно заняли 8 место на чемпионате мира и сразу поднялся шум про то что Россия опять встала с колен .
grigol331 10 августа 2018 | 00:21
aleksandr39: что Россия опять встала с колен
___
Что, были таки прецеденты? Напишите когда. А то я говорю всем, мол, было дело, вставала уже. А они спрашивают - когда? А я вот и не знаю чё ответить.
don_ballon 09 августа 2018 | 23:12
Марадона за Минск играл, что ли?
andrzej_k 09 августа 2018 | 23:14
"Динамо" Минск - чемпион!!!
satttana_perrrkele 09 августа 2018 | 23:40
.кажись, Бацька твердо намерился на Европу: на договорняк не согласился и минская дворовая команда раздолбала клуб миллионеров "питерские". Возможно, что будет введен запрет на креветки из Беларуси (виноградная мушка обнаружится у неё или птичий грип?)
tks 10 августа 2018 | 00:02
Газпромовцы зажравшиеся.
oldpartizan 10 августа 2018 | 00:14
поделом отодрали...
в следующий раз фанаты себя будут поскромнее вести.