Суд оставил в СИЗО фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Судья Юлия Рудакова продлила арест до 13-го сентября. Она сочла, что обвиняемая может скрыться из-под домашнего ареста, а также оказать давление на других фигурантов и свидетелей по этому делу. По мнению судьи, предоставленные защитой медицинские документы не свидетельствуют о наличии у Павликовой заболеваний.