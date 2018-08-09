Суд оставил в СИЗО фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову
Судья Юлия Рудакова продлила арест до 13-го сентября. Она сочла, что обвиняемая может скрыться из-под домашнего ареста, а также оказать давление на других фигурантов и свидетелей по этому делу. По мнению судьи, предоставленные защитой медицинские документы не свидетельствуют о наличии у Павликовой заболеваний.
Комментарии7
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fresh_breeze 09 августа 2018 | 23:09
"Она сочла, что обвиняемая может скрыться из-под домашнего ареста"
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Привет от Маши Алёхиной.
tom_tom 09 августа 2018 | 23:32
МИД сообщил, что Россия введёт зеркальные санкции.
А как Россия собирается обрушить доллар не сообщил.
olegleon 09 августа 2018 | 23:42
fresh_breeze: да плевать она хотела на тех, кто из-за неё теперь вместо домашнего ареста получит СИЗО.
mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 23:09
Судьиха - просто мерзавка, выполняющая приказы мильтонов и чекистов.
Каких решений вы от неё ожидали?
vel225 09 августа 2018 | 23:42
Какие-же они жалкие эти судьи. Это хорошо что мы знаем их фамилии. время люстрации придёт.. путин их не спасёт.....
filosof64 09 августа 2018 | 23:59
vel225: стерилизацию им вместо кастрации... или как там?
goga_s 10 августа 2018 | 00:03
ПОЗОРНОЕ действо !