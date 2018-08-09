Госдеп не уточняет, следует ли ждать второй волны санкций против России из-за «дела Скрипалей»
Об этом сказала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. По ее словам, администрация США будет выполнять закон, в соответствии с которым против России должны быть введены санкции из-за причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Науэрт также сказала, что Вашингтон надеется с помощью санкций добиться улучшения отношений с Россией.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 23:07
Американцы думают, что благодаря санкциям кремлежулики станут белыми, пушистыми и законопослушными?
Ошибаются!
Они такие же, как всевозможные милошевичи, саддамы хусейны и чаушески.
nowyyrusic 09 августа 2018 | 23:12
mikhail_spb_: Они не станут белыми и пушистыми, но американцы может надеются, что они хоть известкой обсыпятся, изображая белых и пушистых.
mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 23:25
nowyyrusic:
Если они и обсыпятся, то коксом
gordy 09 августа 2018 | 23:55
"По ее словам,..."
... всё будет, как снег в июле?
serge_moro 09 августа 2018 | 23:48
nowyyrusic: Пока путинская мафия у власти жизнь будет превращаться в замедленный ад на всей территории страны
pyco_mypucmo 09 августа 2018 | 23:53
serge_moro: а плохо ли это?
tom_tom 09 августа 2018 | 23:27
— Изя, за что русские так ненавидят американцев, ведь те о них даже не вспоминают.
— Именно за это, Сёма.
popyas 09 августа 2018 | 23:50
mikhail_spb_: Боже мой, до чего докотилиь! " Вы сегодя будете нас иметь,или завтра"? Какой пазор!
olegleon 09 августа 2018 | 23:09
из-за причастности к отравлению 4 марта кота экс-полковника ГРУ
nowyyrusic 09 августа 2018 | 23:20
olegleon: Да, такой вот суп с котом.
Что творят, гады,
Говорят: или капитулируйте, или раздавим.
Ко второму этапу санкций США приступят через 90 дней в том случае, если не получат достаточных гарантий того, что Россия не планирует применять химическое и биологическое оружие в будущем. Такие гарантии, в частности, включают допуск американских инспекторов на российские предприятия и в лаборатории.
Если гарантии получены не будут, то в силу должны вступить, как минимум, три меры из шести дополнительных:
Американским банкам запретят кредитовать Россию прямо или косвенно;
США будут голосовать против любой поддержки России международными финансовыми организациями;
США запретят любой импорт из России;
В Россию запретят поставлять любые американские товары, кроме продуктов питания;
Будут прекращены рейсы «Аэрофлота» в США;
США разорвут дипломатические отношения.
Санкции могут коснуться всех государственных компаний, которые, по оценкам Госдепартамента, составляют 70% российской экономики. В них работает до 40% граждан страны.
Ты как считаешь, пусть давят?
На хрена, говоришь, такая жизнь, да?
dmast79 10 августа 2018 | 00:27
nowyyrusic: Да похеру уже на эти потуги США. Россия готова выкинуть и доллар, и любителей США вместе с ним на помойку истории!
hunterhead 09 августа 2018 | 23:26
olegleon: "из-за причастности к отравлению 4 марта кота экс-полковника ГРУ"
Кончай жрать путенский "Боярышник", olegleon - боярыном все равно не станешь...:-D
ramun 09 августа 2018 | 23:11
Ждать.
Потому что сделать Россия ничего не может.
Только ждать.И надеяться.
nersesov 09 августа 2018 | 23:14
вот изверги, разве можно так! это же нам хуже пытки!!
hunterhead 09 августа 2018 | 23:22
"Госдеп не уточняет, следует ли ждать второй волны санкций против России из-за «дела Скрипалей»"
Госдеп троллит путенойдов...:-D
satttana_perrrkele 09 августа 2018 | 23:30
по поводу 2-й волны не знаю, но четвертая, пятая... девятый вал перевернет эту убогую галеру, с бездарным ботоксным гребуном
irinakingsize1 10 августа 2018 | 00:08
Эх раз! Еще раз! Еще много, много раз!
Вот тебе , дедушка, и Юрьев день!
vor_on 10 августа 2018 | 00:15
идешь перекурить, а им очередных санкций впендюривают, что вы за народ за такой?