"Госдеп не уточняет, следует ли ждать второй волны санкций против России из-за «дела Скрипалей»"

Об этом сказала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. По ее словам, администрация США будет выполнять закон, в соответствии с которым против России должны быть введены санкции из-за причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Науэрт также сказала, что Вашингтон надеется с помощью санкций добиться улучшения отношений с Россией.