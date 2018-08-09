Полиция ЦАР нашла в машине и отеле погибших российских журналистов ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон
Об этом рассказала представитель МИД Мария Захарова. Издание Медуза обращает внимание на то, что Захарова не уточнила, где именно была найдена каждая из вещей. Ранее сообщалось, что преступники забрали у убитых технику, деньги и документы.
Комментарии1
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midnightblues 09 августа 2018 | 22:47
Т е Манек подтверждает,что это не грабление
а заказ??
Хорошая девочка