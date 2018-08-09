Президентские поправки в Конституции Украины, закрепляющие ее курс в ЕС и НАТО, будут внесены в Верховную Раду осенью

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook. «Еще раз подчеркиваю, что конституционные изменения — это прививка от тех, кто все еще думает петлять. И именно поэтому соответствующие нормы должны быть прямым текстом зафиксированы в Конституции», — пишет Петр Порошенко.