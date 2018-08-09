Президентские поправки в Конституции Украины, закрепляющие ее курс в ЕС и НАТО, будут внесены в Верховную Раду осенью
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook. «Еще раз подчеркиваю, что конституционные изменения — это прививка от тех, кто все еще думает петлять. И именно поэтому соответствующие нормы должны быть прямым текстом зафиксированы в Конституции», — пишет Петр Порошенко.
Комментарии8
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serhio_25__ 09 августа 2018 | 22:40
Рабская психология укропов и галичан, которым всегда нужен Хозяин будет закреплена в конституции.
blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 22:43
Пьяный Пэдро пьяным курсом ведет к беспробудному нищему пьянству пьянеющую территорию. (
ramun 09 августа 2018 | 22:48
serhio_25__: Сам виноват,что у тебя не получается быть хозяином.У других получается,а у тебя нет.Смирись.
dmast79 09 августа 2018 | 22:54
ramun: Пробовали, хватит - таких "холопов" как украинцы нам задарма не надо! Пусть их кормит кто-то ещё, толку все равно от них не будет.
mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 22:42
Украина всё дальше отходит от России, оставляя её гнить в совковом болоте в одиночестве.
dmast79 09 августа 2018 | 22:49
mikhail_spb_: Статистика покупок новых авто (2017) - Россия - 1,6 млн., Украина - 0,08 млн. (80 тыс.) - в 20 (двадцать!) раз меньше. Так кто гниёт, и кто куда идёт - думаю, ясно ))
fresh_breeze 09 августа 2018 | 22:54
"закрепляющие ее курс в ЕС и НАТО"
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В НАТО??? Не случилось бы беды. Как вспомню, как Крым, про который в Киеве никто вслух не говорил, что там может появиться натовская база, в один день стал российским, так оторопь берёт оттого, чтò может случиться, если та страна официально встанет на натовскую дорожку.
koleg197 09 августа 2018 | 22:54
А Нато и ЕС об этом знают?