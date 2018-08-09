Российский футбольный клуб «Уфа» на своем поле команду «Прогрес» из Люксембурга со счетом 2:1
Российский футбольный клуб «Уфа» на своем поле команду «Прогрес» из Люксембурга со счетом 2:1 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра состоится 16-го августа в Люксембурге.
Комментарии7
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ludvig14 09 августа 2018 | 22:37
Российский футбольный клуб «Уфа» на своем поле команду «Прогрес» из Люксембурга со счетом 2:1
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и че? я один не понял?
olegleon 09 августа 2018 | 22:42
ludvig14: после сегодняшнего "Франсуа Макрона" от Эха можно ожидать что угодно )))))
oldpartizan 09 августа 2018 | 22:54
это после Зенита непонятки))))
abbam 09 августа 2018 | 22:41
эхо даже не может написать слово выигал когда это касается России.... Их коробит....
abbam 09 августа 2018 | 22:44
Эхо, давайте я вам помогу
Российский футбольный клуб «Уфа» на своем поле ОБЫГРАЛ команду «Прогрес» из Люксембурга со счетом 2:1
buzukin1909 09 августа 2018 | 22:46
abbam: Обыграл, обыграл... Поимел!
oldpartizan 09 августа 2018 | 22:57
buzukin1909: ватан, как там Зенит?
выпустил газы?