Соучастник теракта 11-го сентября 2001-го года в Нью-Йорке выйдет из германской тюрьмы на месяц раньше

Соучастник теракта 11-го сентября 2001-го года в Нью-Йорке, марокканец Мунир эль-Мотасадек выйдет из германской тюрьмы на месяц раньше запланированного. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя генпрокурора при Верховном суде ФРГ. Немецкие власти согласились пойти на этот шаг при условии, что эль-Мотасадек будет депортирован в Марокко.

В 2001-м году марокканский студент из Гамбурга входил в местную ячейку террористической организации «Аль-Каида» и участвовал в подготовке атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон. В 2004-м году он был приговорен к 15-ти годам тюрьмы.