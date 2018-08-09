Эммануэль Макрон завтра по телефону обсудит с Владимиром Путиным ситуацию вокруг голодовки Олега Сенцова
Президент Франции Эммануэль Макрон завтра по телефону обсудит с Владимиром Путиным ситуацию вокруг голодовки Олега Сенцова. Об этом сообщил Елисейский дворец.
Сенцов держит голодовку с 14-го мая, требуя отпустить украинцев, которых удерживают в России по политическим причинам. Сегодня украинский омбудсмен опубликовала фотографии Сенцова, датированные 9-м августа этого года.
Комментарии8
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olegleon 09 августа 2018 | 22:33
а какая ситуация вокруг голодовки? рекорд уже поставлен?
grazschdanin 09 августа 2018 | 22:49
olegleon: рекорд был у Нади: она за голодовку в российской тюрьме набрала столько живого веса, что никто уже и не догонит.
Впрочем для хохлов это нормально: во времена их так называемого "голодомора" население не вымирало, а приростало - было 29,6млн а к концу голодомора стало 31,9 млн.
nestor199 09 августа 2018 | 22:35
Голодовка Сенцова будет единственной темой разговора?
serhio_25__ 09 августа 2018 | 22:38
Надо и о Павленском поговорить. Почему во Франции действует карательная психиатрия в 21 веке?
mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 22:39
Нацдилер обиделся до слёз на весь мир и не выпустит своих заложников назло всем.
blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 22:51
Свободу яйцеприколачивателю Павленскому - символу российской либеральной оппозиции!!!
А террорист-бандеровец "Режиссер" - отымеет своё от звонка до звонка, как положено бандиту.
buzukin1909 09 августа 2018 | 22:40
Хе-хе :) Макрону скажут: Вот у нас белый чувак на клизмах голодает девяносто дней и ласты не склеил. А шо - ваши черножопые могут на бананах столько продержаться? Вот как сравняются с нашим сидельцем - тогда и поговорим :)
grazschdanin 09 августа 2018 | 22:43
Я надеюсь он обьяснит Путину: почему художник Павленский томится в тюрьме французской и истязается карцером?