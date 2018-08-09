Президент Франции Эммануэль Макрон завтра по телефону обсудит с Владимиром Путиным ситуацию вокруг голодовки Олега Сенцова. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Сенцов держит голодовку с 14-го мая, требуя отпустить украинцев, которых удерживают в России по политическим причинам. Сегодня украинский омбудсмен опубликовала фотографии Сенцова, датированные 9-м августа этого года.