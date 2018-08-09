Санкт-петербургский клуб «Зенит» неожиданно крупно проиграл на выезде минскому «Динамо» в квалификации футбольной Лиги Европы. Итоговый счет встречи 4:0.

Ответный матч на стадионе «Петровский» 16-го августа.