Санкт-петербургский клуб «Зенит» неожиданно крупно проиграл на выезде минскому «Динамо»
Санкт-петербургский клуб «Зенит» неожиданно крупно проиграл на выезде минскому «Динамо» в квалификации футбольной Лиги Европы. Итоговый счет встречи 4:0.
Ответный матч на стадионе «Петровский» 16-го августа.
Комментарии8
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poltapan 09 августа 2018 | 22:05
почему "неожиданно"?
lenin3 09 августа 2018 | 22:15
poltapan: всё просто:офигевший от сравнения цены на игроков своей команды и игроков минчан "тренер"Зенита Семак решил,что игра в кармане,выставил второй состав и...проиграл.Оказывается,деньги решают не всё...
echo2011 09 августа 2018 | 22:15
Это для России неожиданно,а для Белоруссии вполне ожидаемо.Там еще не успели узнать,что Семак,в отличие
от Карреры-великий тренер.
glebbalbesov 09 августа 2018 | 22:17
Не ну что бы всухую.... Однако.... А над Спартаком вчера ржали... Вот и досмеялись.....
balmont 09 августа 2018 | 22:19
Семак, до свидания! Нам нужен настоящий тренер, и Дзюбу с Шатовым с собой забирай!
testmeter 09 августа 2018 | 22:23
Эх, не было у Зенита "божественной пятки Акинфеева"
ems1 09 августа 2018 | 22:26
Для Семака начался обратный отсчёт.
rusof_ob 09 августа 2018 | 22:42
Делов-то, завтра вызовут картошкопожирателя в кремль, и 16-го будет 0:5, а семаку подставят припездницкую, та его отведет на замоскворецкий мост, мусоровозка и т.д.