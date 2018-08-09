Участница группы Pussy Riot Мария Алехина вылетела из России в Эдинбург, несмотря на запрет покидать страну

Она вернется после окончания гастролей, у Маши в России много планов, — сказал «Эху» издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Ранее в аэропорту «Домодедово» Алехиной не дали пересечь границу. Запрет на выезд был наложен судебным приставом за уклонение активистки от наказания в виде обязательных работ.