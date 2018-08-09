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Эксклюзив Эха 22:03, 09 августа 2018

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина вылетела из России в Эдинбург, несмотря на запрет покидать страну

Она вернется после окончания гастролей, у Маши в России много планов, — сказал «Эху» издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Ранее в аэропорту «Домодедово» Алехиной не дали пересечь границу. Запрет на выезд был наложен судебным приставом за уклонение активистки от наказания в виде обязательных работ.

Комментарии

17

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lager23 09 августа 2018 | 22:08

Ранее в аэропорту «Домодедово» Алехиной не дали пересечь границу. Запрет на выезд был наложен судебным приставом
//////////
Это раньше граница была на замке,в наше время замок украли по привычке!

patrikk_1 09 августа 2018 | 22:13

Она вернется после окончания гастролей, у Маши в России много планов, — сказал «Эху» издатель «Медиазоны» Петр Верзилов...

Мария Алёхина, Петя Верзилов, Надя Толоконникова... олицетворяют собой всю грязь и нечисть англосаксонского ЛГБТ-сионизма.

cmacuk_kaymckuu 09 августа 2018 | 22:19

Какие гастроли? Курицу из звезды вытаскивать? Так этим там никого не удивишь. Только Петя Верзилов каждый раз охает при таком действе.

navsegda 09 августа 2018 | 22:27

patrikk_1: англосаксонский лгбт-синизм ))))))))) а про хохлов забыл ?

olegleon 09 августа 2018 | 22:09

Статья 322. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации

""1. Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок."

buzukin1909 09 августа 2018 | 22:11

Берегитесь, шотландские курицы! Кааак засунет Манькак вас в ..... да и привезет контрабандой в Россию - так сразу под бульдозер :)

vilingrad 09 августа 2018 | 22:27

buzukin1909: blinorozhiy_chmo: marazmkrepchal: cmacuk_kaymckuu: patrikk_1: А где потерялся Никита Карацупа с псом Индусом? Продался британцам? Открыл свой метр в границе Великой Империи, осажденной со всех сторон?! Трудно жить в осажденной крепости, когда большая часть гарнизона хочет свалить к чёртовой матери:)

zemljanka 09 августа 2018 | 22:11

Удачной поездки, Мария!

blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 22:16

Кто подскажет, для чего "Бешеные Вагины"/как они сами себя называют/, имеют страсть к засовыванию мороженых куриц в причинные места?
Кто их воспитал, из каких семей они родом, какие книги читали?

cmacuk_kaymckuu 09 августа 2018 | 22:21

blinorozhiy_chmo: Буковского читали. И смотрели.

rusof_ob 09 августа 2018 | 22:31

blinorozhiy_chmo: Совецкие книги они читали, как, впрочем, и ты. Чему удивляешься?

fresh_breeze 09 августа 2018 | 22:43

blinorozhiy_chmo:

"Кто их воспитал"
------------------------------

"святые" девяностые.

olegleon 09 августа 2018 | 22:29

zemljanka: Павленский уже удачно сбежал из России.

anemon 09 августа 2018 | 22:16

Желаю удачи, Мария!

blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 22:34

"Бешеные Вагины"/как они сами себя называют/ - лицо современной российской либеральной оппозиции. Согласны.

Но... ПОЧЕМУ "Бешеные Вагины" ??? Образ существования?

marazmkrepchal 09 августа 2018 | 22:19

Нужно предупредить Банк Шотландии о возможности поджога/изнасилованиия дверей этого банка. Пример Павленского заразителен

fresh_breeze 09 августа 2018 | 22:38

"Она вернется после окончания гастролей, у Маши в России много планов, — сказал «Эху» издатель «Медиазоны» Петр Верзилов."
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Незаконное пересечение границы, имея в недавнем прошлом реальный срок... Мож, для неё было бы лучше не возвращаться? Примут же под белы руки, без вариантов.

Да ей, собсно, и уйти дали для того, чтобы был наглядный пример и оправдание того, почему некоторых держат в СИЗО, не отпуская до суда под подписку о невыезде.

Ну и тема границ. В СССР граница была не только на карте, но и в реальности, попробуй пролезть сквозь неё незамеченным, или проплыть, или пролететь.
Сейчас эта граница лишь на карте и на погранконтроле. Будет ли когда-нибудь граница РФ напоминать по защищённости советскую границу, сказать сложно; времени для этого потребуется много, а ещё больше потребуется денег. А за то время всякое может случиться; может, и не понадобится на том или другом участке создавать новую границу, если будет восстановлена старая внешняя граница, кто знает...

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