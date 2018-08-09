В Белоруссии освобождены журналисты, которые проходят по делу о доступе к платной подписке госинформагентства БелТА
В СК заявляют, что добытые доказательства и показания подозреваемых подтверждают информацию, послужившую основанием для возбуждения дела.
Во вторник были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний. Следователи задержали и допросили два десятка журналистов. Некоторые из них провели в СИЗО два дня. Правозащитники заявляли, что подобным образом власти оказывают давление на СМИ.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 09 августа 2018 | 22:06
логика правозащитников - власть оказывает давление тем, что не даёт воровать оппозиционным журналистам.