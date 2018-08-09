Суд оставил в СИЗО фигурантку так называемого дела «Нового величия» Анну Павликову
Адвокат девушки, Ольга Карлова рассказала, что решение на ее арест будет обжаловано в Верховном суде.
Арест Павликовой продлен до 13 сентября. Предоставленные защитой медицинские справки, по мнению судьи Юлии Рудаковой, не свидетельствуют о наличии у подсудимой заболеваний.
Комментарии2
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stebinmaku 09 августа 2018 | 22:11
Писали же, что у неё опухоль. А это оказалось простым доброкачественным новообразаванием "Нового величия"..
serjo1977 09 августа 2018 | 22:39
На этом "деле" Россия потеряет не только Анну. Россия потеряет ТЫСЯЧИ наиболее одарённых молодых людей, которые посмотрев на весь этот Кафкастан примут решение покинуть его НАВСЕГДА. И правильно сделают!