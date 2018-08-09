Суд оставил в СИЗО фигурантку так называемого дела «Нового величия» Анну Павликову

Адвокат девушки, Ольга Карлова рассказала, что решение на ее арест будет обжаловано в Верховном суде.

Арест Павликовой продлен до 13 сентября. Предоставленные защитой медицинские справки, по мнению судьи Юлии Рудаковой, не свидетельствуют о наличии у подсудимой заболеваний.