На 61 году жизни скончался актер, режиссер, сценарист и педагог Дмитрий Брусникин

Он был худруком театра «Практика». Там подтвердили информацию о смерти режиссера.

Дмитрий Брусникин был очень светлым человеком. Только спустя время люди смогут осознать масштаб его личности, — сказал «Эху Москвы» его друг, актер Владимир Стержаков.

Брусникин был профессором школы-студии МХАТ, с 1982 играл в труппе МХТ и ставил спектакли. Был создателем независимой труппы «Мастерская Брусникина», в мае 2018 года Брусникин возглавил театр «Практика».