"Сбербанк наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на валюту"

Об этом агентству ТАСС сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов. По его словам, приобретается до 20-ти миллионов долларов в день, что является низким показателем для Сбербанка.

Сегодня на торгах доллар превышал отметку 66 рублей, а евро торговался выше 77-ми.