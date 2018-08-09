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21:32, 09 августа 2018

Сбербанк наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на валюту

Об этом агентству ТАСС сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов. По его словам, приобретается до 20-ти миллионов долларов в день, что является низким показателем для Сбербанка.
Сегодня на торгах доллар превышал отметку 66 рублей, а евро торговался выше 77-ми.

Комментарии

14

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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 21:34

А может просто ватники обнищали?))))))))

dmast79 09 августа 2018 | 21:50

grablu_rossiu: Покупка новых легковых авто Россия/Украина - 1,6 млн/0,08 млн. (80 тыс. штук). Ота как обнищали...

gordy 09 августа 2018 | 22:04

"Сбербанк наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на валюту"


Всё уходит на пропитание?

dmast79 09 августа 2018 | 22:11

gordy: На Украине похоже да, исходя из приведённой мною статистики ... ))

midnightblues 09 августа 2018 | 22:20

dmast79: Откуда сведения?/
Мои родственники продают в Москве новые автомобили и что-то не особо они продаются,кроме дорогих-их гонят в Чечню

eslichestno 09 августа 2018 | 21:36

А вы сделайте 100 рублей за доллар, вообще спроса не будет.

riots 09 августа 2018 | 21:37

Сбербанк наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на валюту
_________
Ах вот оно в чем дело. Не сезон. А по 100 руб. за $ это сезон ?

dmast79 09 августа 2018 | 21:56

riots: А зачем ещё нужна валюта - люди ездят за границу отдыхать.

tks 09 августа 2018 | 21:42

Козлина путинская выслужиться решила.

timber_head 09 августа 2018 | 21:55

Я это каждый год в 90-е наблюдал, торгуя валютой и чё? Гораздо более важно что такой спрос вообще возник, потому как в 2000-х, при стабильном курсе, его вообще не было - рынок наличной валюты практически умер после кризиса 1998

dmast79 09 августа 2018 | 22:04

timber_head: А с чем же за границу то ездили? Другое дело в начале нулевых такие как я, заграничные поездки вообще не могли себе позволить.

timber_head 09 августа 2018 | 22:54

dmast79: Деточка, в 200щ-е за границу ездили с карточками. А основной оборот 90-х делали челноки, которых в 2000-х уже не было

timber_head 09 августа 2018 | 22:00

Кстати, учитывая отмороженные ещё с 90-х "курсы Сбербанка", я вообще не понимаю, кто у них валюту покупает. Ну очень неадекватные товарищи.

ramun 09 августа 2018 | 22:04

Да,открылся сезон низкого спроса.
Не ожидали,да?

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