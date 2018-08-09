Сбербанк наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на валюту
Об этом агентству ТАСС сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов. По его словам, приобретается до 20-ти миллионов долларов в день, что является низким показателем для Сбербанка.
Сегодня на торгах доллар превышал отметку 66 рублей, а евро торговался выше 77-ми.
Комментарии14
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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 21:34
А может просто ватники обнищали?))))))))
dmast79 09 августа 2018 | 21:50
grablu_rossiu: Покупка новых легковых авто Россия/Украина - 1,6 млн/0,08 млн. (80 тыс. штук). Ота как обнищали...
gordy 09 августа 2018 | 22:04
"Сбербанк наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на валюту"
Всё уходит на пропитание?
dmast79 09 августа 2018 | 22:11
gordy: На Украине похоже да, исходя из приведённой мною статистики ... ))
midnightblues 09 августа 2018 | 22:20
dmast79: Откуда сведения?/
Мои родственники продают в Москве новые автомобили и что-то не особо они продаются,кроме дорогих-их гонят в Чечню
eslichestno 09 августа 2018 | 21:36
А вы сделайте 100 рублей за доллар, вообще спроса не будет.
riots 09 августа 2018 | 21:37
Сбербанк наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на валюту
_________
Ах вот оно в чем дело. Не сезон. А по 100 руб. за $ это сезон ?
dmast79 09 августа 2018 | 21:56
riots: А зачем ещё нужна валюта - люди ездят за границу отдыхать.
tks 09 августа 2018 | 21:42
Козлина путинская выслужиться решила.
timber_head 09 августа 2018 | 21:55
Я это каждый год в 90-е наблюдал, торгуя валютой и чё? Гораздо более важно что такой спрос вообще возник, потому как в 2000-х, при стабильном курсе, его вообще не было - рынок наличной валюты практически умер после кризиса 1998
dmast79 09 августа 2018 | 22:04
timber_head: А с чем же за границу то ездили? Другое дело в начале нулевых такие как я, заграничные поездки вообще не могли себе позволить.
timber_head 09 августа 2018 | 22:54
dmast79: Деточка, в 200щ-е за границу ездили с карточками. А основной оборот 90-х делали челноки, которых в 2000-х уже не было
timber_head 09 августа 2018 | 22:00
Кстати, учитывая отмороженные ещё с 90-х "курсы Сбербанка", я вообще не понимаю, кто у них валюту покупает. Ну очень неадекватные товарищи.
ramun 09 августа 2018 | 22:04
Да,открылся сезон низкого спроса.
Не ожидали,да?