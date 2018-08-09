Расходы на расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери составят 10 миллионов фунтов стерлингов
Такую оценку, как сообщает агентство Интерфакс, дают представители полиции графства Уилтшир. Львиная доля – это оплата работа полицейских из 40 отделов полиции. Почти полтора миллиона понадобится на то, чтобы заплатить за переработки полицейским из Уилтшира. Британская пресса пишет, что из-за дополнительной нагрузки местным стражам порядка пришлось откладывать отпуска и работать в выходные.
В Солсбери получили отравление бывший полковник ГРК Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а позднее в Эймсбери отравились мужчина и женщина. Женщина впоследствии скончалась.
Комментарии6
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monik_7 09 августа 2018 | 21:37
Взыскать с русских лондонских олигархов
ku111ku 09 августа 2018 | 21:43
monik_7: Не дорого...а три страны практически готовы к прерыванию дипломатических отношений...Ми 6 рулит...
znajka 09 августа 2018 | 21:47
ku111ku: один пост и целых три глупости подряд. Дорого. Никто не говорит о разрыве. МИ6? "ГдеВашиДоказательства"
ku111ku 09 августа 2018 | 22:03
znajka: В деле Скрипачей доказательства это не главное...
viktorova 09 августа 2018 | 22:05
Вот что означает нормальная работа гос органов а государстве, где власть ответственна перед избирателями. Опубликованы расходы на расследование. Интересно было бы узнать расходы ФСБ на дело Павликовой..
buzukin1909 09 августа 2018 | 22:06
Ну шо, хомячки? Скинетесь на покрытие расходов англичайников?