Расходы на расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери составят 10 миллионов фунтов стерлингов

Такую оценку, как сообщает агентство Интерфакс, дают представители полиции графства Уилтшир. Львиная доля – это оплата работа полицейских из 40 отделов полиции. Почти полтора миллиона понадобится на то, чтобы заплатить за переработки полицейским из Уилтшира. Британская пресса пишет, что из-за дополнительной нагрузки местным стражам порядка пришлось откладывать отпуска и работать в выходные.

В Солсбери получили отравление бывший полковник ГРК Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а позднее в Эймсбери отравились мужчина и женщина. Женщина впоследствии скончалась.