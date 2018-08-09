Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет выезда из страны
Как утверждается в Твиттере группы, Алехина нашла способ выехать и в настоящие момент летит в Эдинбург.
Ранее в аэропорту «Домодедово» Алехиной не дали пересечь границу. Запрет на выезд был наложен судебным приставом за уклонении активистки от наказания в виде обязательных работ.
Комментарии12
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philanthrop 09 августа 2018 | 21:35
Показывает уровень коррумпированности страны. За деньги все скрепы продадут!
serhio_25__ 09 августа 2018 | 21:58
philanthrop: ""Показывает уровень коррумпированности страны"" - вообще не показывает. Причем тут это?
Вот только из-за таких либерастных дур потом людей в СИЗО держат, а не дают домашний арест или подписку о невыезде.
book_publisher 09 августа 2018 | 22:30
Сдриснула. Жизнь удалась...
blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 21:37
Когда в России отсутствуют "Бешеные Ванины"/как они сами себя называют/ - воздух становится чище, прозрачнее, свежее и дни такие солнечные.
Никаких гадостей, мерзостей и грязи. ))))
navsegda 09 августа 2018 | 21:40
blinorozhiy_chmo: ты глист , тебе и говно чистый воздух
serhio_25__ 09 августа 2018 | 22:00
navsegda: Чувствую, что скоро у Павленского появится соседка и все либерасты и человеколюбы тут же о ней забудут.
oleg_andreevich 09 августа 2018 | 22:34
blinorozhiy_chmo: то есть, проблема свалки в Волоколамске разрешилась сама собой?
ems1 09 августа 2018 | 21:40
Алёхина повесится там в Европе, как и её коллега по богоборству, Шачко.
voronnvlad 09 августа 2018 | 21:43
Кто такая, вообще, эта Алехина? И почему ее перемещения -- актуальная для страны новость? Зачем делать "персону" из мелкой самодовольной шпаны? Верзилов, Павленский... -- какой идиот придумал, что это имеет отношение к искусству? А политическая позиция -- ну и почему это интереснее, чем политическая позиция первого случайного бомжа?
Пустые новости о пустом месте. Фейковые персонажи и фейковые события.
dictvena 09 августа 2018 | 21:51
Вообще-то я согласен, что Алехина и другие малозначащие особы. Но чекистские власти сделали их афишей глупости этих властей.
serhio_25__ 09 августа 2018 | 22:02
dictvena: А посадка Павленского во Франции не сделало его афишей глупости французских властей?
Или там можно сажать, ведь не чекисты?
and_gol_ 09 августа 2018 | 21:51
Уехала - и ладно. Бог даст, все у нее будет нормально. А обязательные работы в том или ином виде найдут своих исполнителей: школьников, студентов, солдат, госслужащих мелкой руки...