Минпромторг уже завтра обсудит идею получения дополнительных доходов из отраслей, не связанных с нефтедобычей
Речь идет о компаниях металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов, — сообщили два источника ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что помощник президента Андрей Белоусов высказал эту идею в письме главе государства, обосновав ее необходимостью изыскания средств для исполнения майского указа президента.
Комментарии14
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igorrrpadlowitchs 09 августа 2018 | 21:36
Значит будут грабить!
yurhip 09 августа 2018 | 21:53
igorrrpadlowitchs: не грабить, а гробить.
viktorova 09 августа 2018 | 21:58
Один хрен ресурсная рента. Ничего нового.
nikolaitschi 09 августа 2018 | 21:47
Забавная страна. Доллар растет - грабят одних. Доллар падает - других? Послушать рыночника - Белоусова, изымать нужно уже заработанные в прошлом деньги. Клевый бизнес начинается!
stebinmaku 09 августа 2018 | 21:48
Из нефти можно делать жратву, не связывая получение доходов из пищевой отрасли с нефтедобычей..
tks 09 августа 2018 | 21:49
Смешно, портяночно и скрепануто.
ansata 09 августа 2018 | 21:50
Доканают эти шлемазлы экономику.
dmast79 09 августа 2018 | 22:13
ansata: Но ваших таки не пустят больше к рулю ...))
krs_sk 09 августа 2018 | 21:54
Поднять налог на прибыль до 30%, НДС до 25%, так и все изыщется, дело не хитрое )
glotze7 09 августа 2018 | 22:25
krs_sk: ...И можно в Африке еще пару войнушек замутить. Всеж старику развлечение. Холопы стерпят.
ramun 09 августа 2018 | 21:59
Смотрите телевизор и вам все растолкуют,и вы поймете,и будете радоваться.
vladimir_veteran 09 августа 2018 | 22:09
Из говна скоро будут спирт гнать, как говорил пролетарский поэт Демьян Бедный: "Четвертуху с пуда".
lager23 09 августа 2018 | 22:12
Володе очень деньги нужны для страны, а их хватает только на распихивание по карманам друзей
galina6837 09 августа 2018 | 22:54
Нефтяные компании попросят президента России Владимира Путина выделить им дополнительные 3 триллиона рублей в рамках налогового маневра. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.