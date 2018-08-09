Минпромторг уже завтра обсудит идею получения дополнительных доходов из отраслей, не связанных с нефтедобычей

Речь идет о компаниях металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов, — сообщили два источника ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что помощник президента Андрей Белоусов высказал эту идею в письме главе государства, обосновав ее необходимостью изыскания средств для исполнения майского указа президента.