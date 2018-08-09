Следственный комитет Белоруссии заявил об освобождении всех задержанных журналистов по так называемому делу БелТА
В сообщении СК говорится о том, что задержанные подтвердили факт незаконного доступа к информационной ленте агентства. Следователи утверждают, что главред белорусского портала Тuт.by Марина Золотова признала, что сотрудники портала с ее ведома незаконно пользовались платной подпиской агентства. Правозащитники предполагали, что подобным образом власти оказывают давление на негосударственную прессу.
Комментарии1
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olegleon 09 августа 2018 | 21:40
правозащитники соврали. ну да не впервой.