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21:30, 09 августа 2018

Следственный комитет Белоруссии заявил об освобождении всех задержанных журналистов по так называемому делу БелТА

В сообщении СК говорится о том, что задержанные подтвердили факт незаконного доступа к информационной ленте агентства. Следователи утверждают, что главред белорусского портала Тuт.by Марина Золотова признала, что сотрудники портала с ее ведома незаконно пользовались платной подпиской агентства. Правозащитники предполагали, что подобным образом власти оказывают давление на негосударственную прессу.

Комментарии

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olegleon 09 августа 2018 | 21:40

правозащитники соврали. ну да не впервой.

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