Свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля, потерянное при перевозке его тела, нашлось

Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, документ обнаружила авиакомпания «Эр Франс». Свидетельство о смерти будет выдано следователями вдове журналиста по ее требованию.

30-го июля в Центральноафриканской республике были обнаружены тела журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, которые были убиты неизвестными.