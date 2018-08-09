Свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля, потерянное при перевозке его тела, нашлось
Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, документ обнаружила авиакомпания «Эр Франс». Свидетельство о смерти будет выдано следователями вдове журналиста по ее требованию.
30-го июля в Центральноафриканской республике были обнаружены тела журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, которые были убиты неизвестными.
Комментарии4
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nestor199 09 августа 2018 | 21:06
Ложечки нашлись, а либерасты на этой тему знатно оттоптались.
dmast79 09 августа 2018 | 21:10
nestor199: Вот и всё у них так - сначала визг до небес, а как правда вылазит - языки в ж..пу и типа ничего и не было, какие ложечки?
sg95 09 августа 2018 | 21:13
А как хомячки пидорасы тут визжали??!!! Мол кто убил, тот и потерял. Ну что теперь запоете, ублюдки? Французы убили? Хотя скорее всего так и есть..
bervalano 09 августа 2018 | 21:18
sg95: Не французы, а марсиане!