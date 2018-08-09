Помощник президента России Андрей Белоусов предлагает увеличить налоги для металлургических и химических предприятий, а также производителей удобрений. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое цитирует письмо Белоусова, адресованное президенту Владимиру Путину. Чиновник поясняет свою инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. По мнению помощника президента, таким образом можно найти деньги для выполнения майского указа Путина. В случае принятия этого предложения основная нагрузка ляжет на «Норникель», «Алросу» и «Сибур».