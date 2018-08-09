Помощник президента России Андрей Белоусов предлагает увеличить налоги для металлургических и химических предприятий
Помощник президента России Андрей Белоусов предлагает увеличить налоги для металлургических и химических предприятий, а также производителей удобрений. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое цитирует письмо Белоусова, адресованное президенту Владимиру Путину. Чиновник поясняет свою инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. По мнению помощника президента, таким образом можно найти деньги для выполнения майского указа Путина. В случае принятия этого предложения основная нагрузка ляжет на «Норникель», «Алросу» и «Сибур».
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
riots 09 августа 2018 | 21:11
Мы их душили душили, душили душили... (С)
nitsahon 09 августа 2018 | 21:15
а что же Белоусов (грозя увеличением налогов для металлургов) не предложил(одновременно) отказаться от увеличения НДС? и, кстати, не эта ли ГНИДА - автор майских указов ВВП?
woodpeker 09 августа 2018 | 21:17
Что бы корова давала больше молока и была более выгодна, ее надо меньше кормить и больше доить.
timber_head 09 августа 2018 | 21:23
Ч то они ещё могут предложить, кроме как "запретить", "увеличить налоги", "ввести пошлины"... Некомпетентные бездари. Впрочем, когда наверху ничтожество, ниже никого умнее себя он не потерпит.
student_ru_ru 09 августа 2018 | 21:24
Детский сад.
ramun 09 августа 2018 | 21:24
Правильно!Увеличить!