После судебного заседания ареста Анны Павликовой задержаны два человека
Об этом сообщает издание Znak.com. по предварительной информации, одна из задержанных – девушка, которая пыталась вести видеосъемку в зале суде без аккредитации.
Судья Юлия Рудакова оставила Анну Павликову под арестом до 13-го сентября.
Комментарии2
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danko1 09 августа 2018 | 21:09
Судью Юлию Рудакову в позорный список для последующей люстрации.
Как же эти нелюди, запрещая видеосъемку, желают свои преступления в тайне оставить.
vic12 09 августа 2018 | 21:21
danko1: ИНТЕРЕСНО. скольких людей убила подсудимая, что под арестом оставили? Как Чикатило, наверное?