Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по плаванию на дистанции 50 метров брассом
Она стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв все заплывы этим стилем на дистанциях 50, 100 и 200 метров.
Для российских пловцов эта медаль стала 23-й на турнире, который проходит в Глазго.
Комментарии3
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sanisan 09 августа 2018 | 20:33
ЧЕ-2018 ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ГЛАЗГО. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
1. РОССИЯ золото - 18; серебро - 12; бронза - 8; всего 38 медалей.
2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ золото - 12; серебро - 9; бронза - 8; всего 29 медалей.
3. ИТАЛИЯ золото - 6; серебро - 12; бронза - 17; всего 35 медалей.
parasuk_ 09 августа 2018 | 20:39
Либерашки не оценят.
eternity88 09 августа 2018 | 21:02
parasuk_: чего-то не видать было, чтоб ватники шибко радовались победе сборной в начале июля России в первой в истории Лиги Наций (ранее Мировая Лига), порвав весь волейбольный мир, включая великую Бразилию персонально 3:0. Все, на что тогда ваша грязная свора сподобилась - поблеять что-то столь же невнятное про "хомячков и хохлотроллей" и прочие тупости. Ну оно и понятно - тогда был приказ славить "великий российский футбол".
Или ты, может, тут поименно всех наших водных победителей и призеров назовешь, ась?... )))