Родители первой леди США Меланьи Трамп получили американское гражданство

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на юриста Виктора и Амалии Кнавс. Адвокат подтвердил, что пара сегодня приняла присягу в качестве американских граждан в Нью-Йорке.

Виктору Кнавсу сейчас 74 года, и он на 2 года старше Дональда Трампа. Амалии – 73.