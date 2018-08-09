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20:31, 09 августа 2018

Родители первой леди США Меланьи Трамп получили американское гражданство

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на юриста Виктора и Амалии Кнавс. Адвокат подтвердил, что пара сегодня приняла присягу в качестве американских граждан в Нью-Йорке.
Виктору Кнавсу сейчас 74 года, и он на 2 года старше Дональда Трампа. Амалии – 73.

Комментарии

8

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xoxloparasha 09 августа 2018 | 20:36

Путин обещал - Путин сделал !) Учитесь хомячье !)

cmacuk_kaymckuu 09 августа 2018 | 20:39

Кабаевы

novyrusic 09 августа 2018 | 20:43

cmacuk_kaymckuu: Вот он размах американской коррупции.
Воспользовались семейным положением и без очереди пролезли в США.

А Трамп орет против мигрантов, а как теще с тестем гражданство, так пожалуйста.

kottigr1 09 августа 2018 | 20:53

xoxloparasha: Странно, что Трамп выправил американское гражданство не всем своим родственникам.. а как же Путин.. !?

hunterhead 09 августа 2018 | 21:03

xoxloparasha: "Путин обещал - Путин сделал !) Учитесь хомячье !)"

Что, Путен в очередной раз тра*нул Россию-матушку, портянка? :-D

ostapbey 09 августа 2018 | 20:36

А родители первой лэди России получили вентилируемую теплицу импортного производства.
Документация с инструкцией вручены персональным водителем.
Даже..

rusof_ob 09 августа 2018 | 20:40

Веселый зятек им достался.

rusof_ob 09 августа 2018 | 20:44

А на расии, кого сцарю привезли, та 2 часа первая леди, так что на расии этих ледей.

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