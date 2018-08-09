Родители первой леди США Меланьи Трамп получили американское гражданство
Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на юриста Виктора и Амалии Кнавс. Адвокат подтвердил, что пара сегодня приняла присягу в качестве американских граждан в Нью-Йорке.
Виктору Кнавсу сейчас 74 года, и он на 2 года старше Дональда Трампа. Амалии – 73.
Комментарии8
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xoxloparasha 09 августа 2018 | 20:36
Путин обещал - Путин сделал !) Учитесь хомячье !)
cmacuk_kaymckuu 09 августа 2018 | 20:39
Кабаевы
novyrusic 09 августа 2018 | 20:43
cmacuk_kaymckuu: Вот он размах американской коррупции.
Воспользовались семейным положением и без очереди пролезли в США.
А Трамп орет против мигрантов, а как теще с тестем гражданство, так пожалуйста.
kottigr1 09 августа 2018 | 20:53
xoxloparasha: Странно, что Трамп выправил американское гражданство не всем своим родственникам.. а как же Путин.. !?
hunterhead 09 августа 2018 | 21:03
xoxloparasha: "Путин обещал - Путин сделал !) Учитесь хомячье !)"
Что, Путен в очередной раз тра*нул Россию-матушку, портянка? :-D
ostapbey 09 августа 2018 | 20:36
А родители первой лэди России получили вентилируемую теплицу импортного производства.
Документация с инструкцией вручены персональным водителем.
Даже..
rusof_ob 09 августа 2018 | 20:40
Веселый зятек им достался.
rusof_ob 09 августа 2018 | 20:44
А на расии, кого сцарю привезли, та 2 часа первая леди, так что на расии этих ледей.