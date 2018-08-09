Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «М.Видео» приобрести российский бизнес ритейлера «Медиамаркт»
По мнению регулятора, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке. Общая сумма покупки оценивается в 470 миллионов долларов.
Комментарии3
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kottigr1 09 августа 2018 | 20:38
Один банк ! Один продавец электроники ! Один Фюрер !
serhio_25__ 09 августа 2018 | 20:42
kottigr1: Одна страна, один народ, один язык!
А теперь еще и одна церковь.
Укроп, я понимаю, что ты дурак, но все же, пихать коммерцию в политику, это же какой кастрюлей надо быть?
kottigr1 09 августа 2018 | 20:44
serhio_25__: Я понимаю, что когда к тебе приходит белка, ты начинаешь разговаривать с укропом.. но зачем ты вывешиваешь свою шизофрению на сайте "Эхо Москвы" ?