Сергей Собянин уволил чиновника, который отвечал за развитие Москвы в качестве международного финансового центра
Как сообщает Интерфакс, у Анатолия Валетова истек срок действия служебного контракта. В московском правительстве он занимал должность заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей.
Комментарии9
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viktorova 09 августа 2018 | 20:37
Нормально чувак устроился. Зарплату получал за заведомо невыполнимую работу.
Точно половину зп Собянину отдавал. Иначе никак не объяснить наличие такой должности.
novyrusic 09 августа 2018 | 20:50
viktorova: А мало ли еще таких должностей?
Ясно, что никакой Москва не финансовый центр международный, и при нынешнем состоянии правоприменения в России им стать не может.
Но амбиции при отсутствии амуниции заставляют выдумывать вот такие должности.
igorrrpadlowitchs 09 августа 2018 | 20:57
viktorova: не знал, не ведал, что заслуженный оленевод Москвы и специалист по перекладыванию плитки, оказывается еще и ведущий финансовый гений !
sasass 09 августа 2018 | 20:38
На международно арене теперь делать нечего - президент один справляется и поэтому уволил...)))
captaingeorge 09 августа 2018 | 20:41
Перспектива превращения в Нью-Васюки закатилась...
hunterhead 09 августа 2018 | 20:51
"в качестве международного финансового центра"
Хорошо еще что не межгалактического...:-D
piter_ug 09 августа 2018 | 20:58
//Москвы в качестве международного финансового центра//
Эк, куда питерская подворотня хватила!
captainobvious 09 августа 2018 | 21:06
помнится, за развитие Москвы в качестве международного финансового центра отвечал ещё Александр Волошин...
oneoretwo 09 августа 2018 | 21:10
...финансовый центр, курортный кластер сев. кауказа, скольково...
и сколько же исчо таких бабло-наносов по стране....