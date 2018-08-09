Дорогомиловский суд Москвы продлил арест фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой до 13-го сентября

Судья Юлия Рудакова сочла, что предоставленные защитой медицинские документы не свидетельствуют о наличии у Павликовой заболеваний. На заседании отец обвиняемой рассказал о проблемой Павликовой с сердцем, а также о треморе рук, судорогах и панических атаках.

Отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест просили уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.