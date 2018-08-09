Дорогомиловский суд Москвы продлил арест фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой до 13-го сентября
Судья Юлия Рудакова сочла, что предоставленные защитой медицинские документы не свидетельствуют о наличии у Павликовой заболеваний. На заседании отец обвиняемой рассказал о проблемой Павликовой с сердцем, а также о треморе рук, судорогах и панических атаках.
Отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест просили уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.
Комментарии15
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doctorsvet 09 августа 2018 | 20:33
Твари
balya 09 августа 2018 | 20:39
Адвокат на службе вроде бы говорила, что девушку могут отпустить. Могли, но не выпустили. Никудышный адвокат, как Виолетта Волкова работает на службы.
max3446 09 августа 2018 | 20:42
стыдно должно быть родителям, обманывать суд о состоянии здоровья обвиняемой
nestor199 09 августа 2018 | 20:56
max3446: Они родители, им все можно.
Но говорить неправду о здоровье ребенка нельзя. Беду накликать можно.
serjo1977 09 августа 2018 | 21:10
nestor199: Твои родители тоже, небось, говорили всем, что ты психически здоров. Им, значит, можно было говорить неправду о здоровье ребенка? Вот и накликали...
serjo1977 09 августа 2018 | 21:08
max3446: Стыдно должно быть твоим родителям, что произвели на свет биомусор вместо человека.
olegleon 09 августа 2018 | 20:42
ну и зря. домашнего ареста вполне достаточно бы было. а отцу бы лучше было бы пообещать, что он "вправит мозги" дочери, а не рассказывать о том, какая она вся больная.
nestor199 09 августа 2018 | 21:00
olegleon: Мы всего не знаем. Если она на себя, находясь под домашним арестом, руки наложит? Кого обвинят. А если ей помогут на себя руки наложить? Здесь все не очень просто. У судьи были основания принять решение о продлении ареста.
serjo1977 09 августа 2018 | 21:22
nestor199: Если она на себя, находясь под домашним арестом, руки наложит?
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Не дождётесь, суки!
hunterhead 09 августа 2018 | 21:24
olegleon: "ну и зря. домашнего ареста вполне достаточно бы было."
Согласен. Тебе с твоим менталитетом - вполне достаточно. Ну и немного бы полечить тебя, от врожденного лизания властям. Тебе это от отца передалось, olegleon?
mag_1 09 августа 2018 | 20:48
зато укравшего более 110 миллионов отпустили на условный срок! Вот как у нас судят!!!!!
nestor199 09 августа 2018 | 21:03
mag_1: Откройте УК РФ.
yuriyp 09 августа 2018 | 20:51
Ну что ж, эта ...удакова- настоящая современная российская су...дья...
rusof_ob 09 августа 2018 | 20:52
Не те бумаги предоставили судье, глаз профессионала сразу определил, что на них нет водяных знаков.
tks 09 августа 2018 | 21:24
Обыкновенный путизм ждёт своего Михаила Ромма.