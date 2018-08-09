Участница Pussy Riot Алехина, покинувшая Россию вопреки запрету на выезд, планирует вернуться в страну после гастролей – продюсер Pussy Riot

Участница Pussy Riot Мария Алехина, покинувшая Россию вопреки запрету на выезд, планирует вернуться в страну через девять дней после завершения гастролей в Великобритании. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» продюсер Pussy Riot Петр Верзилов.

«Маша планирует возвращаться, как только у нее закончатся гастроли. Они длятся девять дней, после этого она, конечно же, вернется в Россию, у нее тут много планов», — сказал он.

П.Верзилов отметил, что М.Алехина вылетела в Великобританию «совершенно обычным способом» без каких-либо преград.

Ранее сообщалось, что М.Алехину не выпускают из России, поскольку она уклонилась от наказания в виде обязательных работ после акции в защиту мессенджера Telegram.