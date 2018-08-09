Участница Pussy Riot Алехина, покинувшая Россию вопреки запрету на выезд, планирует вернуться в страну после гастролей
Участница Pussy Riot Алехина, покинувшая Россию вопреки запрету на выезд, планирует вернуться в страну после гастролей – продюсер Pussy Riot
Участница Pussy Riot Мария Алехина, покинувшая Россию вопреки запрету на выезд, планирует вернуться в страну через девять дней после завершения гастролей в Великобритании. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» продюсер Pussy Riot Петр Верзилов.
«Маша планирует возвращаться, как только у нее закончатся гастроли. Они длятся девять дней, после этого она, конечно же, вернется в Россию, у нее тут много планов», — сказал он.
П.Верзилов отметил, что М.Алехина вылетела в Великобританию «совершенно обычным способом» без каких-либо преград.
Ранее сообщалось, что М.Алехину не выпускают из России, поскольку она уклонилась от наказания в виде обязательных работ после акции в защиту мессенджера Telegram.
Комментарии15
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dwon 09 августа 2018 | 20:13
Алехина, гастроли? Чем она там гастролирует, что она умеет кроме эквилибра с курочкой?
marazmkrepchal 09 августа 2018 | 20:24
dwon: Пваленского во французской дурке навестить поехала. Инфа 146%
ku111ku 09 августа 2018 | 20:26
marazmkrepchal: А может не надо?
vsokolov 09 августа 2018 | 21:09
dwon: Видимо в качестве клоуна гастролирует. Или разоблачает кровавый путинский режим.
dicklyu 09 августа 2018 | 20:16
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Патаму шта эта Машка - очень наглая коза ...
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ag_bai 09 августа 2018 | 20:23
МАША -- МОЛОДЕЦ.
Подчиняться нашей власти -- себя не уважать.
gluhoy2250 09 августа 2018 | 20:45
ag_bai: МАША -- МОЛОДЕЦ.
Правильно, власти мы не подчиняемся, но требуем от власти преференций! ДУСЯ - МО-ЛО-ДЕЦ!!!
dicklyu 09 августа 2018 | 20:52
ag_bai:
*
Мария в Эдинбург сумела вырваться ?
Ну ваааще...
Ой , да ей надо остаться там, в Шотландии,
на некоторое время, на год-два любой ценой,
и сына туда забрать - пусть посмотрит парень.
Так и оставалась бы в том театре в Шотландии ! ! !
*
НЕ надо возвращаться сейчас !
*
sasass 09 августа 2018 | 20:18
Граница России дырявая туда и обратно- все продано там и все покупается...
xoxloparasha 09 августа 2018 | 20:18
Обратно не пускать ! Нахера она тут уперлась?
skuulll 09 августа 2018 | 20:20
Мне вот интересно, как всем этим оппозиционерам привозят паспорта из АП, выпускают с непогашенными судимостями, с неотработанными часами обязательных работ? Тут народ разворачивают за долги в 10 тыс. и хоть оплати в аэропорту, все равно не выпустят...
xoxloparasha 09 августа 2018 | 20:21
skuulll:
xoxloparasha 09 августа 2018 | 20:23
xoxloparasha: Это потому что рыжим кгогавый ,несменяемость власти ,и ваще сплошной Мордор !)
rampa 09 августа 2018 | 20:40
xoxloparasha: молодец. Можешь же разобраться, если хочешь. Растешь от от одного бана до другого ))))
rampa 09 августа 2018 | 20:38
успехов Вам, Мария! Вы отважная женщина