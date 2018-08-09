Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по плаванию на дистанции 50 метров брассом.
Она стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв все заплывы этим стилем на дистанциях 50, 100 и 200 метров.
Для российских пловцов эта медаль стала 23-й на турнире, который проходит в Глазго.
Комментарии2
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sasass 09 августа 2018 | 20:24
Молодец - есть еще в России здоровые силы....
polsan 09 августа 2018 | 20:54
Круто! Молодец, Ефимова! ))