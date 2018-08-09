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20:02, 09 августа 2018

На сайте объявлений «Авито» продавалась награда частной военной компании Вагнера

Об этом сообщает ресурс «Открытые медиа». Объявление было опубликовано в конце июля пользователем из Курска. Медаль с надписью «За победу над ИГИЛ» также содержит маркировку «Сирия 2015-2017». В описании товара отмечается, что это награды, которые получают участники ЧВК Вагнера, выполнявшие задачи в Сирии. Как рассказал изданию продавец Дмитрий, этот лот уже продан, но в ближайшее время ожидаются новые поставки наград от ЧВК Вагнера.
Ранее о подобных наградах сообщала Русская служба Би-би-си со ссылкой на мать одного из погибших в Сирии бойцов компании.

Комментарии

20

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xoxloparasha 09 августа 2018 | 20:11

Хомячье , быстренько обьясните мне ,что это полный пизнес ,Путину не отвертеться ,Гагага ждет ,мыздесьвласть ,весьмирснами ,низабудимнипрастим ,Ольгино ,повар Путина ,приключение Джемаля в Африке ,навальный политик , мост немцова ,Крым -украина ... че то там еще ...

brandfa 09 августа 2018 | 20:24

xoxloparasha: я тебе объясню немного другое - ты крыса, как и твои хозяева, и конец у вас будет долгим и мучительным. Как-то так... вангую.

xoxloparasha 09 августа 2018 | 20:28

brandfa: Моя прелесть !)))

brandfa 09 августа 2018 | 20:42

xoxloparasha: не дам в рот … даже не проси.

(комментарий скрыт)

compare 09 августа 2018 | 20:38

xoxloparasha: "быстренько",портянка,будешь своему "партнеру" пищать,а здесь,в очередь....

hunterhead 09 августа 2018 | 20:48

xoxloparasha: "Хомячье , быстренько обьясните мне ,что это полный пизнес"

Портянка по кличке xoxloparasha, опять продала свой самодельный ордин за кружку пива? :-D

tv_victim 09 августа 2018 | 20:17

За победу, значит?.... Ну-ну. А ИГИЛ (запрещенный в РФ) знает?

dmast79 09 августа 2018 | 20:29

tv_victim: От ИГИЛа осталось одно название, а вот продавец-лохотронщик Дмитрий, думаю как-то связан с Ходорковским. Что-то синхронно по времени вылез с этой лажей.

navsegda 09 августа 2018 | 20:39

dmast79: ИГИЛ живее всех живых , это идеология , а её победить бомбами нельзя

dmast79 09 августа 2018 | 20:50

navsegda: ИГИЛ, где Г - государство. И оно по факту было таковым (свои законы, армия, даже валюту пытались ввести). Теперь это именно знамя разных мелких банд, которых добивают на границе с Израилем.

sasass 09 августа 2018 | 20:22

Видимо награды не ценятся - деньги ценятся в гибридной войне....

brandfa 09 августа 2018 | 20:27

sasass: когда деньги ценнее наград, то грош цена таким наградам … лучше бы сразу деньгами выдавали и не позорились. А настоящая награда, она для кавалера (человека её заслужившего) ценнее любых денег.

dmast79 09 августа 2018 | 20:56

brandfa: А кто говорит за настоящие награды? На Авито лохам впаривают разную на коленке сделанную хрень.

brandfa 09 августа 2018 | 21:09

dmast79: если авито 100% лохотрон, то почему его ещё не закрыли?

mihvol_64 09 августа 2018 | 21:18

dmast79:
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында — город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...
И медальками — херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство — чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды —

хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!

drozdofil 09 августа 2018 | 20:52

Изображение этой медали и других наград комп. Вагнера: http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=183429

https://ronin-077.livejournal.com/tag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

viktor_lapin 09 августа 2018 | 20:53

Подобную туфту любой ювелир изготовит. И когда это на боевых наградах фамилию писали?

aallttoo 09 августа 2018 | 20:54

Странно. Вроде как в РФии наёмничество является преступлением по закону.
Но наемников награждают государственными наградами вместо посадок.
Мир это война.Правда это ложь.

oleg_andreevich 09 августа 2018 | 20:55

Наверное у каждого вагнеровца по три таких медальки - за каждую окончательную победу над ИГИЛ.

kryimzdick 09 августа 2018 | 21:00

Казачьи медальки типа, побрякушки

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