На сайте объявлений «Авито» продавалась награда частной военной компании Вагнера

Об этом сообщает ресурс «Открытые медиа». Объявление было опубликовано в конце июля пользователем из Курска. Медаль с надписью «За победу над ИГИЛ» также содержит маркировку «Сирия 2015-2017». В описании товара отмечается, что это награды, которые получают участники ЧВК Вагнера, выполнявшие задачи в Сирии. Как рассказал изданию продавец Дмитрий, этот лот уже продан, но в ближайшее время ожидаются новые поставки наград от ЧВК Вагнера.

Ранее о подобных наградах сообщала Русская служба Би-би-си со ссылкой на мать одного из погибших в Сирии бойцов компании.