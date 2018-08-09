Дорогомиловский суд Москвы продлил арест фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой до 13-го сентября.
Судья Юлия Рудакова сочла, что предоставленные защитой медицинские документы не свидетельствуют о наличии у Павликовой заболеваний. На заседании отец обвиняемой рассказал о проблемой Павликовой с сердцем, а также о треморе рук, судорогах и панических атаках.
Отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест просили уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.
Комментарии7
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abuvgrobu 09 августа 2018 | 20:04
Прекрасная новость. Вонючке выкрутиться не позволили, а уж как изворачивалась-то.. :)
oksana63 09 августа 2018 | 20:21
abuvgrobu: Ты нелюдь что ли?
filosof64 09 августа 2018 | 20:59
abuvgrobu: воняет от тебя говнецом…..прям через монитор....
j_partizan 09 августа 2018 | 20:17
"Не щадить ни детей, ни стариков"
Когда-то это уже было. Но только в праве ли теперь называться страной победившей фашизм?
sasass 09 августа 2018 | 20:27
Драконовский суд РФ - не настоящий Суд, а марионеточный ....
max3446 09 августа 2018 | 20:28
Кто не знает, в пендостане узник совести Виктор Бут сидит только за то, что пообещал продать агенту ЦРУ мифическое оружие, то есть имело место провокация пендостанских спецслужб. Посадили его на 25 лет
j_partizan 09 августа 2018 | 20:37
max3446:
Не стоит брать пример с подонков.