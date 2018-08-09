Умер режиссер Дмитрий Брусникин
Умер актер и режиссер, сценарист и педагог Дмитрий Брусникин.
Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу театра «Практика». Он был художественным руководителем театрального центра «Практика».
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Умер актер и режиссер, сценарист и педагог Дмитрий Брусникин.
Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу театра «Практика». Он был художественным руководителем театрального центра «Практика».
Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…
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