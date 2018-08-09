Российский футбольный клуб «Уфа» победил на своем поле команду «Прогрес» из Люксембурга со счетом 2:1 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра состоится 16-го августа в Люксембурге.

В случае успеха дебютант еврокубков «Уфа» сыграет с победителем пары «Рейнджерс» (Шотландия) – «Марибор» (Словения).