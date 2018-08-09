Россия обещает дать зеркальный ответ на новые американские санкции.

Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что такие ответные меры уже были приняты в отношении Великобритании, которая выслала российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Накануне Госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении России из-за причастности к отравлению Скрипалей.