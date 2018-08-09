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19:32, 09 августа 2018

Россия обещает дать зеркальный ответ на новые американские санкции.

Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что такие ответные меры уже были приняты в отношении Великобритании, которая выслала российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Накануне Госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении России из-за причастности к отравлению Скрипалей.

Комментарии

28

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zmeelov_1 09 августа 2018 | 19:37

Требовать доказательств с этой пиндосни, что с козла молоко ждать. Высказались, что бредят. И все в России своими делами заняты. Вот вторую очередь ЯмалСПГ запустили.

pro_hanov 09 августа 2018 | 19:41

zmeelov_1: Зеркальный ответ - этот как? Испугают ежа голой задницей?

astet 09 августа 2018 | 19:48

pro_hanov: эти пиндосы
любят тянуть кота за хвост.
А Путин - не такой,
он - реальный пацан.
Вот только не понимаю,
чего он с Воронежем тянет?
Сравнять его с землёй -
и все дела!!!
Американцам нечем будет ответить
и впредь они откажутся от санкций!
Даёшь ковровую бомбёжку Воронежа?!!

danko1 09 августа 2018 | 19:48

pro_hanov: Ответные меры, как всегда, будут направлены против россиян, чтобы еще более злыми стали, обвиняя во всех бедах и обнищании своем не правящую банду Путина, а США.

archibald_dandy_esquire 09 августа 2018 | 19:53

pro_hanov:
ну, теперь маруха не ограничится цыганочкой с выходом - ожидайте исполнения рашен "шонсон" :
"теперь я PRaститутка!
я - ведьма из МИДа...
я - бледная моль...
я - ледащая мышь...
вино и cocaine
is моя эт'мосфэра!
зэркальный ответ мой
получишь, малышЪ !"

arabtom 09 августа 2018 | 19:47

Зеркальный ответ - это как? РФ откажется от покупки долларов и долговых бумаг США, в которых у нас пол бюджета? И будет закупать долговые бумаги Венесуэлы и Науру, а так же Сирии, ДНР и ЛНР? Ну-ну.

disdai 09 августа 2018 | 19:56

arabtom:
Не...
Назло всем рулить экономикой поставят Глазьева.

И тогда наверняка вдруг запляшут облака...

vasyakirin 09 августа 2018 | 19:38

Не уже ли от долларовых расчетов откажутся, или как всегда только населению запретят?

dmast79 09 августа 2018 | 19:50

vasyakirin: А почему не отказаться - основные торговые партнёры России имеют свои валюты и могут платить ими - евро, йена.

kottigr1 09 августа 2018 | 19:38

Ответ будет суров.. Медведев перестанет танцевать Amarican boy, American joy..American boy for always time.. А Путин перейдет с американо на капучино. Воронеж за всё ответит !!!

pikol 09 августа 2018 | 19:42

И к чему теперь готовиться Воронежу?

dft 09 августа 2018 | 19:43

Все таки Воронеж???

sg95 09 августа 2018 | 19:43

> из-за причастности к отравлению Скрипалей.

Ни суда не было, ни обнародованы доказхательства, ни хуя...
А между тем сегодня годовщина чудовищного преступления рпотив человечности. 9 августа - Нагасаки... И эти пидорасы двуличные именно сегодня объявляют о каких то своих "ссанкиях"... Грех, конечно, но когда сдохнет последний наглосцакс - я буду радоваться как дите.. Ублюдки лживые...

rampa 09 августа 2018 | 19:49

sg95: ))))))))))))))))) ты что кощей бессмертный? Радоваться он будет ... Когда (причем, если) "сдохнет последний наглосцакс" от тебя даже косточек не останется ))))))))))))) Так что не переживай, такие твои мысли это не грех, а обычный идиотизм. Бог тебя за это простит

ze_danil 09 августа 2018 | 19:43

Моська даже теоретически кучу размером со слоновью накласть не может (разве что за пару лет), а всё туда же - зеркальный ответ..

ну-ну

dmast79 09 августа 2018 | 19:56

ze_danil: Моська размером с Иран наложила слоновью кучу на наезды США. А что же может Россия, в таком контексте?

nitsahon 09 августа 2018 | 19:44

зеркальный ответ - не получится... это уже какие-то кривые зеркала будут.. и с точки зрения возможного ущерба Штатам от подобных санкций "зеркальный ответ "явно слабеньким получится...

dmast79 09 августа 2018 | 19:53

nitsahon: Ну карты спутать им вполне получится, тем более США явно не остановятся - они уже и Китай "наказали", и даже Европу. Хватит ли силёнок подчинить себе весь мир, если даже маленький Иран подчинить не удалось?

severnaj 09 августа 2018 | 19:45

Зеркальный ??? это как? обвалим доллар?

uzhosuzhos 09 августа 2018 | 19:47

О, Воронеж!!!
О, несчастный Воронеж!!!

ramun 09 августа 2018 | 19:47

Ну да. Ответ. Ответик.
Интересно,ждем-с.
Ответ должен быть соразмерен державе.
Вот и посмотрим на величие России.

s011ma 09 августа 2018 | 19:47

Хана Воронежу...

ugiazov 09 августа 2018 | 19:48

Зеркальный? Ну слава богу. Я уж терялся в догадках какой будет ответ: адекватный или асиметричный.

piter_ug 09 августа 2018 | 19:52

//дать зеркальный ответ //

Да все свои косметички перероете, а адекватного зеркала не найдёте.

segserg 09 августа 2018 | 19:52

Опасаюсь за Воронеж..

abuvgrobu 09 августа 2018 | 19:55


Странные дела творятся. Все больше я укрепляюсь в мысли, что все это большой театр. Просто при наличии врага плебсом легче управлять. И с одной и с другой стороны.

eduard53 09 августа 2018 | 19:55

Что ещё за зеркальный ответ при отсутствии адекватной экономики?
Неужто грозные ужимки маньки и её печального шефа-мерина - перед зеркалом?

danmestari 09 августа 2018 | 19:56

На биржах США начиналась паника. Все скидывают доллары и скупают рубли.

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