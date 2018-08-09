Глава ФСИН пообещал, что Сенцову не дадут умереть в колонии – член Совета Федерации

Глава ФСИН Геннадий Корниенко пообещал члену Совета Федерации Людмиле Нарусовой, что украинскому режиссеру Олегу Сенцову не дадут умереть в тюрьме. Об этом Л.Нарусова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Несколько дней назад я разговаривала с Корниенко, нашим главным тюремщиком, начальником ФСИН, выражала свою обеспокоенность той ситуацией ухудшения здоровья Олега Сенцова. Он сказал такую лапидарную фразу: умереть мы не дадим», — сказала она.

Л.Нарусова также отметила, что обсуждала заключение О.Сенцова и с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, президент уверен, что О.Сенцов участвовал в подготовке теракта.

«Владимир Владимирович настолько уверенно сказал, что у него есть данные от ФСБ о том, что Сенцов планировал, что у него был умысел теракта, поэтому они даже это его деяние [поджог офиса «Единой России» – Прим. ЭМ] осудили по самому высшему разряду. Хотя он юрист, он прекрасно понимает, что за умысел, а не за действие осудить нельзя», — заявила она.

В 2015 году украинский режиссер О.Сенцов был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он не признал свою вину.

В мае 2018 года О.Сенцов обвинил бессрочную голодовку с требованием освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.