Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что угрозы жизни Олега Сенцова в российской колонии нет

Об этом говорится в справке, которую ФСИН направила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В справке отмечается, что Сенцов получает специальную терапию и принимает питательную смесь. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографию Олега Сенцова, датированную 9-м августа.

Сенцов держит голодовку с 14-го мая 2018-го года, требуя отпустить всех украинцев, которых удерживают в России.