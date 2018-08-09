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19:30, 09 августа 2018

Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что угрозы жизни Олега Сенцова в российской колонии нет

Об этом говорится в справке, которую ФСИН направила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В справке отмечается, что Сенцов получает специальную терапию и принимает питательную смесь. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографию Олега Сенцова, датированную 9-м августа.
Сенцов держит голодовку с 14-го мая 2018-го года, требуя отпустить всех украинцев, которых удерживают в России.

Комментарии

8

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kottigr1 09 августа 2018 | 19:36

Гулаговские овчарки...
Не зря Путин - выходец из органов мясников.. За всю историю существования России никто не смог истребить больше жителей России, чем их истребили мясники ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ.. Нет большего врага для России нежели эти преступные организации..

xoxloparasha 09 августа 2018 | 19:41

kottigr1: Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

© Булгаков, Михаил Афанасьевич

Неужели хомячье думает,что если этот террорист сдохнет ,то солнце погаснет а вселенная прекратит свое существование !? Поверьте ,вот абсолютно ничего не произойдет ,а жизнь спокойно пойдет своим путем ,люди будут растить детей ,ходить на работу ,заниматься своими любимыми делами ,ездить отдыхать.....да, жизнь прекрасна !
А сенцов ..... да хер с ним ,он ничто !

kottigr1 09 августа 2018 | 19:43

xoxloparasha: Может быть тебе то же имеет смысл убиться об ближайшую стену ?
Остальное человечество даже это не заметит... ничего не произойдет ,а жизнь спокойно пойдет своим путем ,люди будут растить детей ,ходить на работу ,заниматься своими любимыми делами ,ездить отдыхать.....да, жизнь прекрасна !

xoxloparasha 09 августа 2018 | 19:46

kottigr1: Всему свое время ,у нас у всех разные судьбы ! На все воля божия !

kottigr1 09 августа 2018 | 19:51

xoxloparasha: Помоги Господу уже сейчас, исправь его ошибку. Ближайшая стена тебе в помощь..

blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 19:49

Шо?!
Яки таки угрозы???

Это с такой-то отъевшейся бандито-бандеровской харей зверя-террориста?


Одна ему угроза - народ Российского Крыма, который он хотел покалечить.
Выпустить его в Крым, к людям - вот это будет наказание. Разорвут.

astet 09 августа 2018 | 19:44

kottigr1: а вот верю ФСИН!
Думаю, в недалёком будущем
будем отправлять туда
на поправку здоровья
верхушку ЕР
и администрацию президента
во главе с самим!

kp6ic 09 августа 2018 | 19:49

так, это есть я не буду. будьте любезны вот эту вот питательную смесь. и не забудьте про специальную терпию. как-то меня это смущает такая голодовка.

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