Судья Юлия Рудакова продлила арест 18-летней Анне Павликовой, которая проходит по делу «Нового величия»
Она признала доводы следствия обоснованными и считает, что вне следственного изолятора Павликова может скрыться от следствия и суда. Суд также счел, что медицинские документы, представленные защитой, не свидетельствуют о наличии заболевания.
Люди, которые пришли на сегодняшний процесс, встретили решение криками негодования.
Анна Павликова останется в СИЗО до 13-го сентября.
Комментарии38
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sim202_ 09 августа 2018 | 19:22
Это они называют "следствие и суд"...
НЕЛЮДИ !!!
dmast79 09 августа 2018 | 19:26
sim202_: Пусть Алёхиной спасибо скажут!
vasilevich58 09 августа 2018 | 19:28
Продажные палачи и садисты!
bayardsartoris 09 августа 2018 | 19:32
Мерзавцы.
vlad_sabbath 09 августа 2018 | 19:24
Обыкновенный фашизм...
chapter_2 09 августа 2018 | 19:41
vlad_sabbath: Рыба гниёт с головы, а государство - с правосудия.
goshan31 09 августа 2018 | 19:24
Юлия Рудакова..., познавательно..
sadda 09 августа 2018 | 19:26
Твари путинские. Им сфабриковать уголовное дело и глумиться над человеком раз плюнуть. Скоты.
irosh 09 августа 2018 | 19:26
Эта Юлия Рудакова- женщина, мать?
dmast79 09 августа 2018 | 19:32
irosh: Она судья, вообще-то. Или вы считаете что судьи должны выносить вердикты исходя не из буквы закона, а наличия/отсутствия детей и т .п. ?
notacat 09 августа 2018 | 19:36
dmast79: говорят, что кроме буквы, есть еще дух закона. Но тут ни то, ни другое, не ночевало. Эта судья должна исходить из того, как бы она лично лечила свои придатки, если бы ее заперли где-нибудь без медицинской помощи, и мытья водили под конвоем раз в неделю.
dmast79 09 августа 2018 | 19:40
notacat: Это жестоко, но не менее жестоко и другое. Может, эта судья видела ролики, как живьём горели солдаты на Майдане. Как живьем горели мирные граждане, выступившие против нацистов и бандеровских отморозком - в Доме Профсоюзов в Одессе? Вот вам и "дух" - горелого мяса и бензина...
archibald_dandy_esquire 09 августа 2018 | 19:43
notacat:
это "судьё" исходит из того, что сотрудники ГПУ РФ сами собрали группу, сами написали террористический устав, сами донесли, сами арестовали, сами вынесли приговор и приказали этому "судьё" только подмахнуть - это беспринципное существо и подмахивает
#невинаватая-я-время-такое-сейчас (или "время такое было")
pref_64 09 августа 2018 | 19:27
Интересно, когда судья Рудакова, следователь, начальник следственного отдела, прокурор района, помощник прокурора, поддерживающий обвинение, а также провокаторы из ФСБ окажутся в СИЗО, они будут ходатайствовать о домашнем аресте или подписке о невыезде?
nikchimzwet886 09 августа 2018 | 19:35
pref_64: Они все сразу заболеют всеми болезнями.
bamashka 09 августа 2018 | 19:50
pref_64:Нигде они не окажутся, кроме как на персональной пенсии, как их коллеги 1937 года.
abuvgrobu 09 августа 2018 | 19:27
Отличная новость. Вонючке выкрутиться не позволили.. :)
viniqi 09 августа 2018 | 19:30
abuvgrobu: Мразь пригожинская желаю вашей дочке-матери и жене оказаться в такой же ситуации- и это скоро сбудется поверьте убульдос!!!
dmast79 09 августа 2018 | 19:38
viniqi: А в какой ситуации? Начнут готовиться убивать людей и воевать против своего народа?
viniqi 09 августа 2018 | 19:47
dmast79: Чмо номерное, даже вы гида знаете, что эта провокация с самого начала была разработана и организованна Фсб-шниками для отчета о фейковой работе и ради звездочек с премиями-помните гнусь вы дождетесь аналогичной подлости в отношении вас, будете соплями от безисходности захлебываться и вспоминать эту девочку!!!
notacat 09 августа 2018 | 19:38
abuvgrobu: свое жене предложи в таких условиях пожить, если она дура и согласится - оба сгниете и завоняетесь. Хотя может у тебя и жены нет
vmaks 09 августа 2018 | 19:29
Предъявить нечего, отпускать нельзя, сбежит и что? Объявят во всесооюзный, делов то...
max3446 09 августа 2018 | 19:29
это единственно законное решение. отпусти сегодня это чудовище которое планировало чудовищные преступления, училось стрелять и бросать коктейли молотова, завтра она бы галопом убежала в страну НАТО
viniqi 09 августа 2018 | 19:34
max3446: Сученыш номерной пригожинский -вашу семью всю по женской линии пусть ожидает тоже самое!!!
max3446 09 августа 2018 | 19:35
viniqi: у меня семья не экстремисты
viniqi 09 августа 2018 | 19:40
max3446: Сученыш-экстремистами завтра признают и вашу ублюдочную семью конченных дегенератов- и ходите потом доказывайте, что вы сученыш пригожинский не верблюд и поверьте мои пожелания обязательно сбудутся!!!
danmestari 09 августа 2018 | 19:34
Интересно, как этой паскуде, гниде в женском обличье, рудаковой, спится после такого? Откуда берутся такие бабищи?
nikchimzwet886 09 августа 2018 | 19:37
Ждём 14 сентября новый санкционный список из США, где судья Юлия Рудакова - первым номером.
dmast79 09 августа 2018 | 19:42
nikchimzwet886: Выпустите ваши санкции сразу в виде рулона мягкой бумаги - в России будет хороший спрос.
nikchimzwet886 09 августа 2018 | 19:54
dmast79: К сожалению они будут в электронном виде. А туалетную бумагу делаем и будем делать сами.
Кроме шуток: девкам надо было следить за базаром в интернете - никак в МГУ поступали.
pikol 09 августа 2018 | 19:38
Будь они прокляты ,эти изверги.
peruser 09 августа 2018 | 19:40
Фотографии судьи тут http://mizugadro.mydns.jp/t/index.php/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://xn--d1ac0am9c.xn--c1avg/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
eduard53 09 августа 2018 | 19:45
Судья (******) продлила арест 18-летней А.Павликовой, признала доводы следствия обоснованными, т.к. вне СИЗО Павликова может скрыться, а медицинские документы, представленные защитой, сочла не свидетельствующими о наличии заболевания ...
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ИМХО, не хватает ключевой вставки, к-ую я обозначил звёздочками:
(сказала, что ей позвонили и сказали, чтобы она) ...
alextheterrible 09 августа 2018 | 19:47
Читая эту информацию, что мне приходит в голову? Сталинские тройки и суды в фашистской Германии - больше ничего.
shtirlitz77 09 августа 2018 | 19:49
"...Судья Юлия Рудакова продлила арест 18-летней Анне Павликовой, которая проходит по делу «Нового величия»..."
Правильно сделал А.Плющев, что назвал имя и фамилию судьи.
Надо, чтобы фамилию судьи Маши Дубовик тоже озвучили, если она (он) оставит ее под стражей. Пусть их дети знают, какие "гуманные" у них родители.
Запомним: ЮЛИЯ РУДАКОВА.
putin_frend 09 августа 2018 | 19:52
"судьями" тоже позже займёмся,если не успеют свалить.
yralez 09 августа 2018 | 19:55
Мразь в попоне
captaingeorge 09 августа 2018 | 19:56
Судья испортила себе карму... Навсегда...