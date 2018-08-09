"...Судья Юлия Рудакова продлила арест 18-летней Анне Павликовой, которая проходит по делу «Нового величия»..."

Она признала доводы следствия обоснованными и считает, что вне следственного изолятора Павликова может скрыться от следствия и суда. Суд также счел, что медицинские документы, представленные защитой, не свидетельствуют о наличии заболевания.

Люди, которые пришли на сегодняшний процесс, встретили решение криками негодования.

Анна Павликова останется в СИЗО до 13-го сентября.