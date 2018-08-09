Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу мессенджера Телеграм на приказ ФСБ

Мессенджер просил признать незаконным приказ ведомства, устанавливающий процедуру передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей. Комментируя решение суда, адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, отметил, что российские власти упустили свой шанс выработать компромиссный вариант взаимодействия правоохранителей с мессенджерами.

По его словам, дальнейшие юридические шаги, в том числе об обжаловании, юристы будут определять после того, как получат мотивировку решения суда