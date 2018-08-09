Президент Франции Эммануэль Макрон завтра по телефону обсудит с Владимиром Путиным голодовку Олега Сенцова
Об этом сообщил Елисейский дворец.
Сенцов держит голодовку с 14-го мая, требуя отпустить украинцев, которых удерживают в России по политическим причинам. Сегодня украинский омбудсмен опубликовала фотографии Сенцова, датированные 9-м августа этого года.
Комментарии16
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alladinov 09 августа 2018 | 19:08
Этот жидолягушатник Макрон не понимает, что Великий Вождь и Любимый Учитель не может по закону вмешиваться в деятельность самого независимого в мире Российского суда. Честно-честно!
stebinmaku 09 августа 2018 | 19:09
Макрон обсудит с Путиным меню голодовки и попросит исключить из него надоевшие узнику макароны..
alladinov 09 августа 2018 | 19:11
stebinmaku:
Слышь, вонючка, а объясни-ка живенько мне, почему все тупые, как ты, селихерские ублюдки даже пошутить смешно не могут?
blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 19:32
Макрон! Освободи придурка Павленского!!
Он, яйцеприбиватель, символ российской проплаченной либеральной оппозиции!!!
Свободу Павленскому!
"Я - Павленский."
kottigr1 09 августа 2018 | 19:15
stebinmaku: Зря Макрон заранее рассказал о теме разговора.. Теперь Володенька телефон отключит и скажет что на сотовом батарейка села.. Будет теперь прятаться как всегда..
ku111ku 09 августа 2018 | 19:36
kottigr1: Макарон бы позвонил и сегодня по поводу голодовки...но блин именно сегодня привезли на ужин ммм...лягушек...
kottigr1 09 августа 2018 | 19:41
ku111ku: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. !
Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".
parasuk_ 09 августа 2018 | 19:11
Французский пудель решил подать голос
max3446 09 августа 2018 | 19:17
Вы фото видели? Да террорист сенцов живее всех живых. бегает там по камере. хотя это больше на дом отдыха похожа его комната
parasuk_ 09 августа 2018 | 19:28
max3446: Таки да. Выглядит бодренько. Может адвокаты ему там амфетамин потихоньку передают
minerr 09 августа 2018 | 19:50
parasuk_: Свидомые уже раскусили кремлёвскую подставу - фото делали на Мосфильме, в роли Сенцова Безруков.
xoxloparasha 09 августа 2018 | 19:22
в ответ Путин пусть обсудит освобождение Павленского !) Пусть там во Франции твАрит художник ,а уж бензином мы его обеспечим !)))))
fresh_breeze 09 августа 2018 | 19:27
"Павленский, конечно, более опасный правонарушитель, чем Сенцов, и поэтому правосудие Пятой республики держит его под стражей?". Задай Путин этот вопрос Макрону и тот больше не вспомнит про того террориста.
abuvgrobu 09 августа 2018 | 19:31
Надеюсь, что у Путина хватит разума не общаться на подобные темы. Нечего там обсуждать: террорист пойман, он осужден и отбывает заслуженное наказание. Точка.
forum_participant 09 августа 2018 | 19:33
А что обсуждать голодовку? Пусть Макрон приедет и сам попробует покормить ...
ramun 09 августа 2018 | 19:52
Господин Макрон,предпологаю,вытащит Россию из этой непонятки по предварительному сговору с господином Путиным,сохранив последнему лицо.Посмотрим.