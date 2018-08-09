В Дорогомиловском суде проходит рассмотрение вопроса о продлении ареста фигурантке дела «Нового Величия» Павликовой
В Дорогомиловском суде проходит рассмотрение вопроса о продлении ареста фигурантке дела «Нового Величия» 18-летней Анне Павликовой.
Аня плохо себя чувствует, ей не могут оказать квалифицированную помощь, — рассказала «Эху Москвы» сестра Павликовой Анастасия.
Анну Павликову, как и других фигурантов дела, обвиняют в попытке свержения конституционного строя России. Ранее правозащитники рассказали о том, что у нее нашли серьезное заболевание и девушке требуется операция.
Комментарии8
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p14 09 августа 2018 | 19:04
НУ ОТПУСТИТЕ ЖЕ, НАКОНЕЦ!!!
max3446 09 августа 2018 | 19:09
Тут и думать нечего. Конечно оставлять под стражей. Отпусти её, завтра она галопом ускачет в одну из стран НАТО чудесным образом выздоровев
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 19:10
Заболевание у неё одно - отсутствие мозгов в тупой башке, а так она девка хоть куда даёт парням без труда.
elenaj1959 09 августа 2018 | 19:28
moisha_sekilman: Отсутствие мозга, а заодно и совести - это ваш диагноз. Вы ничего не знаете об этой девушке, но клевещете на нее. Ничего, и вам отольются ее слезы.
sim202_ 09 августа 2018 | 19:12
Сволочи.
Этих суперретивых опричников самих судить надо за подлые провокации.
venq 09 августа 2018 | 19:18
процесс закрыли от федеральных каналов. стыдно, наверно, стало потому что. думаю, судья теперь отпустит.
жалко, что закрыли. такую возможность упустили простращать весь народ разом.
оппозиция бьется-бьется. но её как всегда мало кто слушает. только единицы пока напугались. :D
зы. запомните. стыд огромную силу имеет.
elenaj1959 09 августа 2018 | 19:24
ПАЛАЧИ
konformist 09 августа 2018 | 19:41
Да! Она больна! Но эта болезнь не лечится и не освобождает от уголовной ответственности. Она просто дура! Пусть сидит!