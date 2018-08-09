В Дорогомиловском суде проходит рассмотрение вопроса о продлении ареста фигурантке дела «Нового Величия» Павликовой

В Дорогомиловском суде проходит рассмотрение вопроса о продлении ареста фигурантке дела «Нового Величия» 18-летней Анне Павликовой.

Аня плохо себя чувствует, ей не могут оказать квалифицированную помощь, — рассказала «Эху Москвы» сестра Павликовой Анастасия.

Анну Павликову, как и других фигурантов дела, обвиняют в попытке свержения конституционного строя России. Ранее правозащитники рассказали о том, что у нее нашли серьезное заболевание и девушке требуется операция.